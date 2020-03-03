«Гарантований покупець» заборгував Енергоатому 2,8 мільярда

З початку 2020 року ДП «Гарантований покупець» заборгувало «Енергоатому» 2,8 млрд грн за продану електроенергію, в тому числі за покладеними спеціальними обов’язками.

Про це сказав в. о. президента Енергоатома Павло Павлишин, повідомляє пресслужба компанії.

«Основними проблемами для Енергоатома в умовах функціонування нового ринку електроенергії залишаються механізм ПСО та платоспроможність ДП «Гарантований покупець. З початку 2020 року борг ГарПока перед НАЕК Енергоатом склав 2,8 млрд грн, при цьому за лютий приріст боргу становить понад 1,8 млрд грн. Тобто, за продану електроенергію, включаючи ПСО, Енергоатом отримав лише половину коштів», — ідеться у повідомленні.

Енергоатом заявляє, що механізм покладання спеціальних обов’язків для компенсації різниці в ціні для населення і витрат на «зелений» тариф навіть без боргів не забезпечує покриття економічно-обґрунтованих витрат компанії, зокрема – на оплату диспетчеризації та акцизного податку.

Павлишин, зокрема, акцентує увагу на тому, що несвоєчасна оплата електроенергії призвела до дефіциту коштів Енергоатома на виконання виробничої програми, на оплату свіжого ядерного палива та до повної відсутності фінансування інвестпрограми за статтею «Капітальне будівництво».

«Це означає, що компанія отримає штрафні санкції від постачальників та підрядників у вигляді пені, а якщо ситуація терміново не вирішиться, то вже у березні у нас можливий брак коштів на сплату податків та заробітної плати», — додав очільник компанії.

«Термінал» писав, у 2019 році ДП «НАЕК «Енергоатом» через електронну систему закупівель було оголошено 5 тис. 776 закупівель на загальну суму 18 млрд 727 млн грн. З них 5 тис. 55 закупівель за передбаченими Законом України «Про публічні закупівлі» процедурами – відкриті торги та переговорна процедура, і 721 – допорогові.

