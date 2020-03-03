Мінфін призначив до наглядової ради «Укренерго» нових представників держави

Міністерство фінансів своїм наказом від 28 лютого 2020 року призначило до складу наглядової ради НЕК «Укренерго» нових представників держави: Юрія Гелетія, Лева Підлісецького та Юрія Токарського.

Про це повідомляється на сайті «Укренерго».

Цим же документом було припинено повноваження представників держави у наглядовій раді компанії Сергія Кушніра та Олександра Поплавського, які були членами наглядової ради Укренерго з жовтня 2018 року. Повноваження члена наглядової ради Максима Немчинова були припинені у липні 2019 року.

Таким чином, сьогодні наглядова рада Укренерго функціонує в повному складі, до якого входять чотири незалежних члени — Шевкі Аджунер, Педер Андреасен, Олів’є Апперт та Луїджи де Франсіскі та троє представників держави:

Юрій Гелетій — заступник Міністра фінансів з питань євроінтеграції. З 2003 р. по 2015 р. працював на різних посадах в Національному банку України, згодом, обіймав посаду директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

Лев Підлісецький — народний депутат України VIII скликання, з 2014 по 2019 рік — член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії.

Юрій Токарський — працював радником Прем’єр-міністра, радником міністра фінансів, радником-посланником Посольства України в Австрії.

Нагадаємо, що конкурс на посади членів наглядової ради — представників держави НЕК «Укренерго» було оголошено 29 листопада 2019 року. 26 лютого 2020 року Кабінет міністрів погодив кандидатури, відібрані номінаційним комітетом при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.