Мінфін призначив до наглядової ради «Укренерго» нових представників держави

Обновлено: Март 03, 2020. Тэги: , ,

Мінфін призначив до наглядової ради «Укренерго» нових представників держави

Міністерство фінансів своїм наказом від 28 лютого 2020 року призначило до складу наглядової ради НЕК «Укренерго» нових представників держави: Юрія Гелетія, Лева Підлісецького та Юрія Токарського.

Про це повідомляється на сайті «Укренерго».

Цим же документом було припинено повноваження представників держави у наглядовій раді компанії Сергія Кушніра та Олександра Поплавського, які були членами наглядової ради Укренерго з жовтня 2018 року. Повноваження члена наглядової ради Максима Немчинова були припинені у липні 2019 року.

Таким чином, сьогодні наглядова рада Укренерго функціонує в повному складі, до якого входять чотири незалежних члени — Шевкі Аджунер, Педер Андреасен, Олів’є Апперт та Луїджи де Франсіскі та троє представників держави:

Юрій Гелетій — заступник Міністра фінансів з питань євроінтеграції. З 2003 р. по 2015 р. працював на різних посадах в Національному банку України, згодом, обіймав посаду директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

Лев Підлісецький — народний депутат України VIII скликання, з 2014 по 2019 рік — член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії.

Юрій Токарський — працював радником Прем’єр-міністра, радником міністра фінансів, радником-посланником Посольства України в Австрії.

Нагадаємо, що конкурс на посади членів наглядової ради — представників держави НЕК «Укренерго» було оголошено 29 листопада 2019 року. 26 лютого 2020 року Кабінет міністрів погодив кандидатури, відібрані номінаційним комітетом при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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