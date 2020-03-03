Нафтогаз готується розширити свою присутність на ринку побутових споживачів

Група Нафтогаз розпочинає інформаційно-рекламну кампанію, яка є частиною підготовки до продовження газової реформи та розширення присутності групи Нафтогаз на роздрібному ринку газу.

Для кампанії створено кілька телевізійних та радіо роликів, розпочато комунікацію в інтернеті та соціальних мережах, повідомила пресслужба компанії.

Наразі частка групи Нафтогаз в сегменті постачання газу побутовим споживачам становить близько 2%. При цьому Нафтогаз багато років забезпечує наявність обсягів газу, необхідних для потреб усіх побутових споживачів, які користуються газом в Україні, хоч і не постачає газ безпосередньо більшості з них.

Ринок роздрібного постачання газу для населення залишається монополізованим приватними компаніями-посередниками (газзбутами), які належать операторам розподільчих мереж (облгазам). Пов’язані з цими компаніями особи вже кілька років інвестують у розповсюдження негативної інформації щодо Нафтогазу на телебаченні і в інших масових медіа, що може ускладнити вихід компанії на роздрібний ринок.

Очікується, що лібералізація ринку газу для всіх категорій споживачів відбудеться у травні поточного року, коли завершиться дія режиму спеціальних обов’язків з продажу газу населенню та будуть усунені обмеження для побутових споживачів щодо зміни постачальника природного газу.

Мета рекламно-інформаційної кампанії, що стартувала, – сприяти створенню сприйняття Нафтогазу як відповідального гравця ринку, який здатен забезпечити тепло в оселях українців, незважаючи на критичні ризики та загрози. Така можливість стала результатом важких протистоянь з ПАТ «Газпром», наполегливого впровадження прозорих європейських правил на газовому ринку і боротьби з корупцією.

За останні шість років група Нафтогаз заробила в ділових та дипломатичних колах репутацію надійного і прозорого контрагента, вартість запозичень для компанії постійно зменшується. Менеджмент Нафтогазу ставить за мету досягнути такого ж рівня позитивного сприйняття групи на рівні побутових споживачів.

Готуючись до вільної конкуренції на споживчому ринку, Нафтогаз впроваджує пілотні проекти з управління клієнтським досвідом і підвищення якості обслуговування для побутових споживачів. Компанія розробляє нові продукти для населення, а також малого та середнього бізнесу. У січні цього року група запустила нову онлайн платформу для обслуговування клієнтів gas.ua. Крім того, Нафтогаз співпрацює з регулятором ринку щодо спрощення процедури зміни постачальника газу для побутових споживачів.

«Термінал» писав, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством НАК «Нафтогаз» порушення Закону «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.