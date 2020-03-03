TAP позволит снизить зависимость Италии от других экспортеров газа — аналітики

Обновлено: Март 03, 2020. Тэги: , , ,

TAP позволит снизить зависимость Италии от других экспортеров газа — аналітики

Трансадриатический трубопровод (TAP) значительно снизит зависимость Италии от других экспортеров газа.

Об этом сообщил старший аналитик независимой исследовательской и консалтинговой компании Rystad Energy Свапнил Бабеле, пишет АНГИ.

«В настоящее время Италия импортирует большую часть своего газа из России, Алжира, Катара, Ливии и Норвегии. Италия планирует диверсифицировать свои источники энергии и меньше зависеть от того же российского газа. В 2018 году страна импортировала примерно 23 миллиарда кубометров российского газа. В 2019 году она по-прежнему остается одним из крупнейших покупателей газа после Германии. В прошлом году Италия увеличила импорт газа из Ливии. Однако существует неопределенность в отношении ливийского газа из-за продолжающейся гражданской войны, поскольку она может в любое время объявить дефолт. Следовательно, дополнительный газ поможет стабилизировать энергопоставки в Италию», — сказал он.

Аналитик отметил, что азербайджанский газ через TAP не только диверсифицирует источники газа в Италии, но и обеспечит энергетическую безопасность.

«Это также сделает Италию региональным газовым узлом для других европейских стран. Это даст Италии рычаг для того, чтобы договориться о лучшей цене на газ с другими поставщиками, что приведет к увеличению конкуренции на рынке газа. Дополнительные 8,8 миллиарда кубометров газа через TAP в Италию позволят заменить импорт трубопроводного газа из Алжира, который по прогнозам сократится к 2030 году, а также может заменить импорт из России в краткосрочной перспективе», — цитирует его АНГИ.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 млрд евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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