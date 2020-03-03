TAP позволит снизить зависимость Италии от других экспортеров газа — аналітики

Трансадриатический трубопровод (TAP) значительно снизит зависимость Италии от других экспортеров газа.

Об этом сообщил старший аналитик независимой исследовательской и консалтинговой компании Rystad Energy Свапнил Бабеле, пишет АНГИ.

«В настоящее время Италия импортирует большую часть своего газа из России, Алжира, Катара, Ливии и Норвегии. Италия планирует диверсифицировать свои источники энергии и меньше зависеть от того же российского газа. В 2018 году страна импортировала примерно 23 миллиарда кубометров российского газа. В 2019 году она по-прежнему остается одним из крупнейших покупателей газа после Германии. В прошлом году Италия увеличила импорт газа из Ливии. Однако существует неопределенность в отношении ливийского газа из-за продолжающейся гражданской войны, поскольку она может в любое время объявить дефолт. Следовательно, дополнительный газ поможет стабилизировать энергопоставки в Италию», — сказал он.

Аналитик отметил, что азербайджанский газ через TAP не только диверсифицирует источники газа в Италии, но и обеспечит энергетическую безопасность.

«Это также сделает Италию региональным газовым узлом для других европейских стран. Это даст Италии рычаг для того, чтобы договориться о лучшей цене на газ с другими поставщиками, что приведет к увеличению конкуренции на рынке газа. Дополнительные 8,8 миллиарда кубометров газа через TAP в Италию позволят заменить импорт трубопроводного газа из Алжира, который по прогнозам сократится к 2030 году, а также может заменить импорт из России в краткосрочной перспективе», — цитирует его АНГИ.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 млрд евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.