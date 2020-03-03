У лютому було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на 0,2% менше планових показників

У лютому 2020 року в Україні було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на 0,2% менше планових показників.

Про це 2 березня повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України з посиланням на Міністерство енергетики та захисту довкілля.

«У лютому 2020 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 550 125 тонн вугілля. План виконано на 99,8%», — повідомили в профспілці.

Також зазначили, що у Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності в лютому видобули 998,8 тис. тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 93,2 тис. тонн. При цьому обсяг видобутку вугілля на державних шахтах області недовиконано на 66,4 тис. тонн.

На підприємствах Міненерговугілля Луганської області піднято на-гора майже 13 тис. тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 18,5 тис. тонн.

Вугільне об’єднання Дніпропетровської області ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у лютому 2020 року видобуло 1,41 млн тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 162,2 тис. тонн.

У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 120,5 тис. тонни вугілля. Планове завдання перевиконано на 19,5 тис. тонн.

Гірники ПАТ «Шахта «Надія» видобули 8,700 тис. тонн вугілля. Планове завдання виконано на 100%.

Держпідприємство «Волиньвугілля» у лютому видобуло 3,7 тис. тонн вугілля. Планове завдання виконано на 32,9%.

У профспілці зазначили, що з початку року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 5,2 млн тонн вугілля. Планове завдання виконано на 103%. Державні вугледобувні підприємства з початку року підняли на-гора 468,8 тис. тонни вугілля, що менше від планового завдання.