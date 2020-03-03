У лютому було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на 0,2% менше планових показників

Обновлено: Март 03, 2020. Тэги: ,

У лютому було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на 0,2% менше планових показників

У лютому 2020 року в Україні було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на 0,2% менше планових показників.

Про це 2 березня повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України з посиланням на Міністерство енергетики та захисту довкілля.

«У лютому 2020 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 550 125 тонн вугілля. План виконано на 99,8%», — повідомили в профспілці.

Також зазначили, що у Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності в лютому видобули 998,8 тис. тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 93,2 тис. тонн. При цьому обсяг видобутку вугілля на державних шахтах області недовиконано на 66,4 тис. тонн.

На підприємствах Міненерговугілля Луганської області піднято на-гора майже 13 тис. тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 18,5 тис. тонн.

Вугільне об’єднання Дніпропетровської області ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у лютому 2020 року видобуло 1,41 млн тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 162,2 тис. тонн.

У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 120,5 тис. тонни вугілля. Планове завдання перевиконано на 19,5 тис. тонн.

Гірники ПАТ «Шахта «Надія» видобули 8,700 тис. тонн вугілля. Планове завдання виконано на 100%.

Держпідприємство «Волиньвугілля» у лютому видобуло 3,7 тис. тонн вугілля. Планове завдання виконано на 32,9%.

У профспілці зазначили, що з початку року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 5,2 млн тонн вугілля. Планове завдання виконано на 103%. Державні вугледобувні підприємства з початку року підняли на-гора 468,8 тис. тонни вугілля, що менше від планового завдання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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