«Укренерго» підписало контракт на реконструкцію підстанції «Дніпровська»

Обновлено: Март 03, 2020. Тэги: , , , ,

«Укренерго» підписало контракт на реконструкцію підстанції «Дніпровська»

НЕК «Укренерго» 28 лютого підписало контракт з консорціумом «Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH» (Хорватія/Німеччина) на реконструкцію підстанції 750 кВ «Дніпровська» у Дніпропетровській області.

Про це йдеться на сайті «Укренерго».

Підстанція «Дніпровська» є останнім з чотирьох об’єктів модернізації у складі проекту «Реконструкція підстанцій у східній частині України», що фінансується за рахунок банку розвитку KfW та Уряду Німеччини. Вартість укладеного контракту – 31,7 млн євро. Термін реалізації – 3 роки.

Проект «Реконструкція підстанцій у східній частині України» передбачає реконструкцію чотирьох підстанцій: 750 кВ «Дніпровська» та «Запорізька» Дніпровської енергосистеми та ПС 330 кВ «Харківська» і «Залютине» Північної енергосистеми. У ІІ півріччі 2018 р. за результатами міжнародних торгів уже укладені контракти на реконструкцію ПС «Запорізька», «Харківська» та «Залютине», ведуться відповідні роботи згідно з графіками. Загальна вартість проекту – 150 млн євро.

Реконструкція ПС 750 кВ «Дніпровська» передбачає заміну зношеного та застарілого високовольтного обладнання 750 і 330 кВ підстанції, у т. ч. двох фаз автотрансформатора 750 кВ та трансформатора поперечного регулювання, часткову заміну пристроїв релейного захисту та автоматики, системи електропостачання власних потреб та будівництво пункту цивільного захисту. При реконструкції буде впроваджено автоматизовану систему управління технологічними процесами, що дозволить керувати підстанцією дистанційно, без необхідності постійної присутності на об’єкті оперативного персоналу.

Крім того, на підстанції буде встановлено додатковий автотрансформатор 750 кВ потужністю 1000 МВА та трансформатор поперечного регулювання. Це збільшить наразі недостатню трансформаторну потужність підстанції, підвищить пропускну здатність між мережами 750 і 330 кВ і забезпечить надійність передачі електроенергії у ремонтних схемах роботи мережі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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