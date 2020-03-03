«Укренерго» підписало контракт на реконструкцію підстанції «Дніпровська»

НЕК «Укренерго» 28 лютого підписало контракт з консорціумом «Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH» (Хорватія/Німеччина) на реконструкцію підстанції 750 кВ «Дніпровська» у Дніпропетровській області.

Про це йдеться на сайті «Укренерго».

Підстанція «Дніпровська» є останнім з чотирьох об’єктів модернізації у складі проекту «Реконструкція підстанцій у східній частині України», що фінансується за рахунок банку розвитку KfW та Уряду Німеччини. Вартість укладеного контракту – 31,7 млн євро. Термін реалізації – 3 роки.

Проект «Реконструкція підстанцій у східній частині України» передбачає реконструкцію чотирьох підстанцій: 750 кВ «Дніпровська» та «Запорізька» Дніпровської енергосистеми та ПС 330 кВ «Харківська» і «Залютине» Північної енергосистеми. У ІІ півріччі 2018 р. за результатами міжнародних торгів уже укладені контракти на реконструкцію ПС «Запорізька», «Харківська» та «Залютине», ведуться відповідні роботи згідно з графіками. Загальна вартість проекту – 150 млн євро.

Реконструкція ПС 750 кВ «Дніпровська» передбачає заміну зношеного та застарілого високовольтного обладнання 750 і 330 кВ підстанції, у т. ч. двох фаз автотрансформатора 750 кВ та трансформатора поперечного регулювання, часткову заміну пристроїв релейного захисту та автоматики, системи електропостачання власних потреб та будівництво пункту цивільного захисту. При реконструкції буде впроваджено автоматизовану систему управління технологічними процесами, що дозволить керувати підстанцією дистанційно, без необхідності постійної присутності на об’єкті оперативного персоналу.

Крім того, на підстанції буде встановлено додатковий автотрансформатор 750 кВ потужністю 1000 МВА та трансформатор поперечного регулювання. Це збільшить наразі недостатню трансформаторну потужність підстанції, підвищить пропускну здатність між мережами 750 і 330 кВ і забезпечить надійність передачі електроенергії у ремонтних схемах роботи мережі.