2020-03-04: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром изменились в цене до 52,66 доллара за баррель.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,54%.
Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в среду, пишет «Investing.com».
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле торгуются по цене 47,98 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,70%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 43,32 долл. и сопротивление — на 48,78 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,07% и торгуется на отметке 97,192 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае вырос на 1,68%, достигнув отметки 52,73 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,75 долл. за баррель.