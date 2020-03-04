2020-03-04: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Март 04, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-03-04: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром изменились в цене до 52,66 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,54%.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в среду, пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле торгуются по цене 47,98 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,70%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 43,32 долл. и сопротивление — на 48,78 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,07% и торгуется на отметке 97,192 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае вырос на 1,68%, достигнув отметки 52,73 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,75 долл. за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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