2020-03-04: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром изменились в цене до 52,66 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,54%.

Котировки фьючерсов на выросли в ходе азиатских торгов в среду, пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в апреле торгуются по цене 47,98 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,70%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 43,32 долл. и сопротивление — на 48,78 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,07% и торгуется на отметке 97,192 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в мае вырос на 1,68%, достигнув отметки 52,73 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 4,75 долл. за баррель.