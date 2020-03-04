654 млн грн спрямовано на оплату праці шахтарів

Обновлено: Март 04, 2020. Тэги: , ,

654 млн грн спрямовано на оплату праці шахтарів

Міністерство направило шахтарям 654 млн гривень. Про це йдеться на сайті Міністерства.

4 березня 2020 року відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2020 рік із змінами за бюджетною програмою КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» на вугледобувні підприємства спрямовано 654 248,0 тис. грн, які будуть витрачені на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати за лютий поточного року – 108 387,0 тис. грн, та погашення заборгованості із зарплати за грудень 2019 року – 122 275,1 тис. грн та за січень 2020 року – 423 585,9 тис. грн, у тому числі по підприємствах

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» — 53 603,2 тис. грн;

ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» – 43 555,8 тис. грн;

ДП «Мирноградвугілля» – 77 683,4 тис. грн;

ДП «Селидіввугілля» – 54 581,0 тис. грн;

ДП «Торецьквугілля» –55 760,7 тис. грн;

ДП «Первомайськвугілля» – 92 748,6 тис. грн;

ПАТ «Лисичанськвугілля» – 79 230,0 тис. грн;

ДП «Львіввугілля» – 170 600,9 тис. грн;

ДП «Волиньвугілля» – 26 484,4 тис. гривень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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