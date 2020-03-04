Енергетичне співтовариство співпрацюватиме з АМКУ щодо зловживань ДТЕК на Бурштинському енергоострові

Співпраця АМКУ з Енергетичним Співтовариством передбачає залучення з обох сторін національних органів. Секретаріат Енергетичного Співтовариства (EC) буде співпрацювати з Антимонопольним комітетом України (АМКУ) щодо можливого зловживання монопольним становищем з боку групи компаній ДТЕК у торговельній зоні «Острів Бурштинської ТЕС».

Про це йдеться у повідомленні Energy Community.

Зазначається, що до Секретаріату Співтовариства надійшла скарга про зловживання монопольним становищем в «Острові» з боку ДТЕК.

«Ймовірно, ДТЕК значно скорочує імпорт електроенергії зі Словаччини в «Острів», не використовуючи присвоєні йому трансграничні пропускні здатності. Цим він створює дефіцит електроенергії, доступної для продажу на ринку на добу наперед, водночас пропонує більше електроенергії на ринку, що балансує, де ціни вищі», – йдеться у тексті повідомлення. Співпраця АМКУ з Енергетичним Співтовариством передбачає залучення з обох сторін національних органів.

Читайте в «Терміналі» ще, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством НАК «Нафтогаз» порушення Закону «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.