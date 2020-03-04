Енергетичне співтовариство співпрацюватиме з АМКУ щодо зловживань ДТЕК на Бурштинському енергоострові

Обновлено: Март 04, 2020. Тэги: , , ,

Енергетичне співтовариство співпрацюватиме з АМКУ щодо зловживань ДТЕК на Бурштинському енергоострові

Співпраця АМКУ з Енергетичним Співтовариством передбачає залучення з обох сторін національних органів. Секретаріат Енергетичного Співтовариства (EC) буде співпрацювати з Антимонопольним комітетом України (АМКУ) щодо можливого зловживання монопольним становищем з боку групи компаній ДТЕК у торговельній зоні «Острів Бурштинської ТЕС».

Про це йдеться у повідомленні Energy Community.

Зазначається, що до Секретаріату Співтовариства надійшла скарга про зловживання монопольним становищем в «Острові» з боку ДТЕК.
«Ймовірно, ДТЕК значно скорочує імпорт електроенергії зі Словаччини в «Острів», не використовуючи присвоєні йому трансграничні пропускні здатності. Цим він створює дефіцит електроенергії, доступної для продажу на ринку на добу наперед, водночас пропонує більше електроенергії на ринку, що балансує, де ціни вищі», – йдеться у тексті повідомлення. Співпраця АМКУ з Енергетичним Співтовариством передбачає залучення з обох сторін національних органів.

 Читайте в «Терміналі» ще, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством НАК «Нафтогаз» порушення Закону «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ  на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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