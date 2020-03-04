На державних шахтах України видобуток зменшився майже вдвічі

На державних вугільних підприємствах України в період з 2016 — по 2019 р видобуток зменшився майже вдвічі: з 6,7 млн.т до 3,5 млн.т. , а дотація на 1 тонну вугільної продукції зросла майже в 3,7 р. — з 246 грн на 1 тонну у 2016 році — до 908 грн на 1 тонну у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Очікується, що найближчим часом, європейська вугільна галузь суттєво знизить темпи зростання видобутку внаслідок скорочення середньорічного попиту на вугілля на європейських ринках. Основними виробниками вугілля в світі є: Китай, США, Австралія, Індонезія, Індія, Росія. Відмітно, що видобуток вугілля в країнах, що розвиваються протягом останніх 10 років продовжує зростати, натомість розвинені країни поступово скорочують виробництво та споживання вугілля.

Вагоме падіння використання вугілля очікується і у США внаслідок переведення понад 30% ТЕС на природний газ. Крім того, зниження цін на вугілля впливає на виробників в усьому світі, змушуючи скорочувати інвестиції у вугільну галузь.

Згідно з прогнозами Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA), частка вугілля в кінцевому світовому енергоспоживанні до 2050 року має скоротитися втричі від рівня 2015 року за рахунок збільшення у споживанні відновлюваних джерел енергії та заміщення вугілля електричною енергією.

«Термінал» писав, у лютому було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на 0,2% менше планових показників.