На державних шахтах України видобуток зменшився майже вдвічі

Обновлено: Март 04, 2020. Тэги: , ,

На державних шахтах України видобуток зменшився майже вдвічі

На державних вугільних підприємствах України в період з 2016 — по 2019 р видобуток зменшився майже вдвічі: з 6,7 млн.т до 3,5 млн.т. , а дотація на 1 тонну вугільної продукції зросла майже в 3,7 р. — з 246 грн на 1 тонну у 2016 році — до 908 грн на 1 тонну у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Очікується, що найближчим часом,  європейська вугільна галузь суттєво знизить темпи зростання видобутку внаслідок скорочення  середньорічного попиту на вугілля на європейських ринках. Основними виробниками вугілля в світі є: Китай, США, Австралія, Індонезія, Індія,  Росія. Відмітно, що видобуток вугілля в країнах, що розвиваються протягом останніх 10 років продовжує зростати, натомість розвинені країни поступово скорочують виробництво та споживання вугілля.

Вагоме падіння використання вугілля очікується  і у США внаслідок переведення понад 30% ТЕС на природний газ. Крім того, зниження цін на вугілля впливає на виробників в усьому світі, змушуючи скорочувати інвестиції у вугільну галузь.

Згідно з прогнозами Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA), частка вугілля в кінцевому світовому енергоспоживанні до 2050 року має скоротитися втричі від рівня 2015 року за рахунок збільшення у споживанні відновлюваних джерел енергії та заміщення вугілля електричною енергією.

«Термінал» писав, у лютому було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на 0,2% менше планових показників.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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