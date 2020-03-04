Україна веде переговори зі США, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії будувати Nord Stream 2

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу», — зазначив глава Нафтогазу.
Він зауважив, що хоча росіяни й «не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден», технічні можливості для прокладання труб все ж таки існують.
За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Nord Stream 2 стала «одним із найважливіших кроків» на підтримку енергетичної безпеки України.
«Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі», — заявив очільник Нафтогазу.
«Термінал» писав, у Єврокомісії повідомили, що не робитимуть виключень у роботі європейських правил ринку газу для російського трубопроводу «Північний потік-2».