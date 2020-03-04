Україна веде переговори зі США, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії будувати Nord Stream 2

Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії відновити прокладання трубопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу», — зазначив глава Нафтогазу.

Він зауважив, що хоча росіяни й «не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден», технічні можливості для прокладання труб все ж таки існують.

«Ми зараз обговорюємо, в тому числі тут (у США – ред.), як бути певними, що цей проєкт похований остаточно», — підкреслив Коболєв.

За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Nord Stream 2 стала «одним із найважливіших кроків» на підтримку енергетичної безпеки України.

«Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі», — заявив очільник Нафтогазу.

«Термінал» писав, у Єврокомісії повідомили, що не робитимуть виключень у роботі європейських правил ринку газу для російського трубопроводу «Північний потік-2».

