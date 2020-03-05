2020-03-05: Brent торгуется на уровне $52 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром изменились в цене до 52 долларов за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,70%.

В четверг на азиатских рынках цены на нефть выросли, пока трейдеры оценивали последние новости о заседании ОПЕК на этой неделе.

Фьючерсы на сырую нефть марки выросли на 1,4% до $47,45 в 01:36 ночи по восточному времени (05:36 по Гринвичу), пишет «Investing.com». Международные фьючерсы на нефть марки также выросли на 1,6% до $51,96.

Ранее высказывалось предположение, что альянс ОПЕК+ согласится на общее сокращение добычи по меньшей мере на 1 млн баррелей в сутки, начиная с этого квартала, для борьбы с последствиями, вызванными вспышкой коронавируса.

Однако позже Bloomberg сообщило, что министр энергетики России Александр Новак покинул Вену в преддверии пятничной встречи с представителями Саудовской Аравии и традиционной пресс-конференции, на которой будет объявлено о новом соглашении.

В репортаже CNBC говорилось, что в то время как саудовцы имеют планы на более высокие цены на нефть, Москва осталась вполне довольна фьючерсами по цене от $50 до $60.

Между тем Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы сырой нефти в США выросли меньше, чем ожидали аналитики на прошлой неделе.

За неделю, закончившуюся 28 февраля, запасы нефти выросли на 785 тыс. баррелей, говорится в сообщении EIA, что меньше, если сравнить с ожиданиями по дополнительным 2,64 млн баррелей, согласно прогнозам, составленным Investing.com.

Запасы бензина упали на 4,34 млн баррелей по сравнению с прогнозами снижения примерно на 2,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 4 млн баррелей по сравнению с прогнозами сокращения на 1,93 млн баррелей.