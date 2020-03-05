2020-03-05: В мелком опте повысились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро

05 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине повысились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.15% (3 коп/л) до 19.77 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.1% (1 коп/л) до 20.66 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 1.61% (32 коп/л) до 19.90 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 19.77 0.15 -0.40 -3.83 Бензин А-95 евро 20.66 0.06 -0.69 -3.73 Дизельное топливо евро 19.90 1.61 0.68 -3.91

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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