Инвесторы ВИЭ разочарованы действиями правительства, но готовы к переговорам

Группа украинских и международных инвесторов выразила готовность продолжить медиацию с правительством относительно решения проблемных вопросов в отрасли ВИЭ и рынка электроэнергетики в целом.

«Мы все еще хотим найти механизмы, позволяющие оперативно достичь полного внедрения модели рынка ЕС в Украине и стабилизировать деятельность электроэнергетического сектора, соблюдая верховенство закона и обеспечивая защиту прав инвесторов», – говорится в общем заявлении членов Европейско-Украинского Энергетического Агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации, размещенном на сайте агентства 4 марта.

По убеждению инвесторов ВИЭ, медиация Секретариата Энергосообщества, начавшаяся по их просьбе в начале года, является лучшим способом найти совместный выход из сложившейся ситуации.

В то же время представители объединений инвесторов считают, что правительство и энергетический регулятор располагают всеми механизмами, необходимыми для устранения ранее принятых временных корректирующих мер на рынке относительно специальных обязательств и полноценного внедрения европейской его модели.

Это, по их мнению, будет способствовать решению вопроса покрытия дефицита ГП «Гарантированный покупатель» и обеспечению стабильности финансирования ВИЭ.

Они напомнили, что в декабре 2019 года направили главе государства письмо, в котором изложили ряд финансовых и технических мер, необходимых для возобновления надлежащей работы сектора ВИЭ и энергорынка в целом. В частности, инвесторы подтвердили готовность к добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа.

Вместе с тем они подчеркнули, что эту реструктуризацию нужно рассматривать исключительно как одну из составляющих решения проблем рынка электроэнергетики.