Инвесторы ВИЭ разочарованы действиями правительства, но готовы к переговорам

Обновлено: Март 05, 2020. Тэги: , ,

Инвесторы ВИЭ разочарованы действиями правительства, но готовы к переговорам

Группа украинских и международных инвесторов выразила готовность продолжить медиацию с правительством относительно решения проблемных вопросов в отрасли ВИЭ и рынка электроэнергетики в целом.

«Мы все еще хотим найти механизмы, позволяющие оперативно достичь полного внедрения модели рынка ЕС в Украине и стабилизировать деятельность электроэнергетического сектора, соблюдая верховенство закона и обеспечивая защиту прав инвесторов», – говорится в общем заявлении членов Европейско-Украинского Энергетического Агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации, размещенном на сайте агентства 4 марта.

По убеждению инвесторов ВИЭ, медиация Секретариата Энергосообщества, начавшаяся по их просьбе в начале года, является лучшим способом найти совместный выход из сложившейся ситуации.

В то же время представители объединений инвесторов считают, что правительство и энергетический регулятор располагают всеми механизмами, необходимыми для устранения ранее принятых временных корректирующих мер на рынке относительно специальных обязательств и полноценного внедрения европейской его модели.

Это, по их мнению, будет способствовать решению вопроса покрытия дефицита ГП «Гарантированный покупатель» и обеспечению стабильности финансирования ВИЭ.

Они напомнили, что в декабре 2019 года направили главе государства письмо, в котором изложили ряд финансовых и технических мер, необходимых для возобновления надлежащей работы сектора ВИЭ и энергорынка в целом. В частности, инвесторы подтвердили готовность к добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа.

Вместе с тем они подчеркнули, что эту реструктуризацию нужно рассматривать исключительно как одну из составляющих решения проблем рынка электроэнергетики.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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