На УЭБ планируются закупки электроэнергии с использованием коэффициентов

Обновлено: Март 05, 2020. Тэги: , ,

На УЭБ планируются закупки электроэнергии с использованием коэффициентов

На 11 марта запланирован первый аукцион в коммерческих секциях с использованием коэффициентов. Инициатором стартовой позиции на покупку выступило ЧАО «Харьковэнергосбыт».

Об этом сообщает пресс-служба УЭБ.

В конце прошлого года Украинская энергетическая биржа предложила участникам рынка новые инструменты для торговли электроэнергией, среди которых представлены торги коэффициентами. Суть такого аукциона заключается в том, что участник, инициирует выставления позиции на аукцион, вместо цены указывает стартовый коэффициент, представляющий собой ставку дисконта или премии к избранному инициатором базового индикатора цены. В процессе ЧАО «Харьковэнергосбыт» выбрал цены РДН на соответствующий час в качестве базового индикатора цены, стартовый коэффициент был определен на уровне 0,995. Компания планирует закупить 5400 МВт.-час. электроэнергии пиковой нагрузки.

Напоминаем, что недавно УЭБ представлен новый видео-ролик о торгах коэффициентами, а Генеральный директор УЭБ Александр Коваленко рассказывал о возможности и особенности торговли коэффициентами.

Для получения доступа к участию в аукционах по купле-продаже электроэнергии на УЭБ, в частности иметь возможность реализовать электроэнергию для ЗАО «Харьковэнергосбыт», компаниям необходимо пройти процедуру аккредитации.

Автор:

(Всего статей: 8008)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: