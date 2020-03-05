На УЭБ планируются закупки электроэнергии с использованием коэффициентов

На 11 марта запланирован первый аукцион в коммерческих секциях с использованием коэффициентов. Инициатором стартовой позиции на покупку выступило ЧАО «Харьковэнергосбыт».



Об этом сообщает пресс-служба УЭБ.

В конце прошлого года Украинская энергетическая биржа предложила участникам рынка новые инструменты для торговли электроэнергией, среди которых представлены торги коэффициентами. Суть такого аукциона заключается в том, что участник, инициирует выставления позиции на аукцион, вместо цены указывает стартовый коэффициент, представляющий собой ставку дисконта или премии к избранному инициатором базового индикатора цены. В процессе ЧАО «Харьковэнергосбыт» выбрал цены РДН на соответствующий час в качестве базового индикатора цены, стартовый коэффициент был определен на уровне 0,995. Компания планирует закупить 5400 МВт.-час. электроэнергии пиковой нагрузки.

Напоминаем, что недавно УЭБ представлен новый видео-ролик о торгах коэффициентами, а Генеральный директор УЭБ Александр Коваленко рассказывал о возможности и особенности торговли коэффициентами.

Для получения доступа к участию в аукционах по купле-продаже электроэнергии на УЭБ, в частности иметь возможность реализовать электроэнергию для ЗАО «Харьковэнергосбыт», компаниям необходимо пройти процедуру аккредитации.