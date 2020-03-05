ОПЕК к концу дня выработает единую позицию по сокращению добычи

Страны ОПЕК к концу дня выработают единую позицию по сокращениям добычи нефти в рамках ОПЕК+ в условиях.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, пишет Прайм.

«Я уверен, что к концу дня мы достигнем общего решения», — сказал он.

Он также подчеркнул, что все участники министерского комитета ОПЕК+, в том числе Россия, на заседании в среду пришли к согласию по рекомендациям в отношении будущего сделки.

Страны ОПЕК+ на текущей неделе решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в условиях вспышки коронавируса.

Читайте в «Терминале», серия заседаний по судьбе сделки ОПЕК+ в условиях замедления спроса на нефть в мире из-за вспышки коронавируса и стремительного падения цен начнется в среду в Вене. Альянсу предстоит определить, отвечать ли на этот вызов усилением сокращения добычи и если да, то какой объем будет достаточен для стабилизации ситуации.