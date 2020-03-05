Прем’єр Шмигаль планує приділити особливу увагу енергетиці та екології

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що у зоні особливої уваги уряду, у разі його призначення будуть агропромисловий комплекс, енергетика та екологія.

Про це тоді ще кандидат на посаду прем’єр-міністра розповів під час свого виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради.

«Агропромисловий комплекс, сільське господарство потребують окремої уваги. Також і культура, і екологія, і енергетика — всі ці галузі потребують винесення їх на державний рівень, навіть для роботи на міжнародній арені. Ми потребуємо якісних представників на урядовому рівні. Ці галузі будуть у зоні особливої уваги уряду», — додав Шмигаль.

На його думку, термінове питання — погашення заборгованості перед шахтарями.

«Ми не маємо право відвертатися від людей, які щодня ризикують життям. Ми не допустимо знищення вугільної галузі», — сказав Шмигаль.