Укртранснафта у лютому збільшила обсяг транспортування на НПЗ України на 32%

Обновлено: Март 05, 2020. Тэги: , , ,

Укртранснафта у лютому збільшила обсяг транспортування на НПЗ України на 32%
АТ «Укртранснафта» у січні-лютому 2020 року збільшило обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в лютому — на 32% порівняно з лютим 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Укртранснафта».

«У лютому 2020 року АТ «Укртранснафта» збільшило обсяг транспортування нафти на НПЗ України порівняно з лютим минулого року на 32% – до 207,2 тис. тонн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Укртранснафта у лютому транспортувала на НПЗ України 116,6 тис. тонн української нафти, 87,3 тис. тонн – азербайджанської (Azeri Light) та 3,3 тис. тонн – лівійської (El Sharara).

Водночас, транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом в країни Європи у лютому 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого скоротився на 9,9% – до 994,7 тис. тонн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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