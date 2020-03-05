Укртранснафта у лютому збільшила обсяг транспортування на НПЗ України на 32%

АТ «Укртранснафта» у січні-лютому 2020 року збільшило обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в лютому — на 32% порівняно з лютим 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Укртранснафта».

«У лютому 2020 року АТ «Укртранснафта» збільшило обсяг транспортування нафти на НПЗ України порівняно з лютим минулого року на 32% – до 207,2 тис. тонн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Укртранснафта у лютому транспортувала на НПЗ України 116,6 тис. тонн української нафти, 87,3 тис. тонн – азербайджанської (Azeri Light) та 3,3 тис. тонн – лівійської (El Sharara).

Водночас, транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом в країни Європи у лютому 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого скоротився на 9,9% – до 994,7 тис. тонн.