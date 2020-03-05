«Хмельницькобленерго» оприлюднило результати діяльності за останні три роки.
Про це йдеться на сайті обленерго.
«Чесні та партнерські взаємовідносини із усіма зацікавленими сторонами, а саме: персоналом, споживачами, акціонерами, партнерами та суспільством – є одним із пріоритетів товариства. Саме тому ми систематично оприлюднюємо результати нашої діяльності, прозоро висвітлюємо наші новини, досягнення або ж труднощі», — йдеться у повідомленні.
Про роботу «Хмельницькобленерго» розповідає через презентацію статистичних данних.