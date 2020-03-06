Азербайджанская Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. тонн нефти

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти.

Сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Объем поставок от Socar на март увеличился, будет третий танкер. Общий объем составит около 250 тыс. т нефти. Это не крайние танкеры, которые планируются для наших заводов», — отметил Александр Тищенко.

По его словам, первый танкер с нефтью для Мозырского НПЗ вышел сегодня из турецкого порта Джейхан. С территории Украины сырье будет доставляться по нефтепроводу Одесса — Броды. «Данный нефтепровод готов к работе с нашей нефтью», — подчеркнул пресс-секретарь.

«Мы на сегодня вышли из зоны комфорта, работаем с альтернативными поставщиками, диверсификация продолжается. Нефть, которая должны была поставляться по трубе, сейчас выкинута на рынок трейдерам. Сегодня с трейдерами, как показывает практика, работать можно, это достаточно гибкая и оперативная система», — прокомментировал Александр Тищенко.

Что касается северного направления поставок — балтийских портов, то представитель «Белнефтехима» пояснил, что два мартовских танкера — не крайние, поставки по этой логистической схеме планируется продолжить. Следующие танкеры могут прийти, вероятнее всего, в апреле.

Говоря о ранее заявленном объеме поставок в марте на белорусские НПЗ в районе 1 млн т нефти, Александр Тищенко уточнил, что итоговая цифра за месяц может получиться и больше. «Все зависит от скорости поставки, например, погодные условия в январе задержали танкер с норвежской нефтью, он должен был зайти в порт чуть раньше», — отметил он.

Отвечая на вопрос о странах, где добывается нефть, которая приобретается у трейдеров, Александр Тищенко обратил внимание: «Не важно, чья нефть, главное — чтобы характеристики нефти совпадали с техническими параметрами наших заводов».

Ранее «Терминал» сообщал, что SOCAR планирует 5-6 марта направить первый танкер с нефтью в Беларусь.