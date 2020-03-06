Цена на нефть Brent снизилась до уровня июля 2017 года

Обновлено: Март 06, 2020. Тэги: , , , , , , ,

Цена на нефть Brent снизилась до уровня июля 2017 года

Цены на нефть в пятницу днем обрушились после новости Reuters о том, что Россия согласна лишь на продление сделки ОПЕК+.

Об этом написал «Investing.com».

По данным на 13:42 МСК цена фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 4,78% — до $47,6 за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI упали на 4,58%, до $43,8 за баррель.

Минимальное значение в течение дня составило $47,01 — на таких уровнях нефть Brent торговалась 11 июля 2017 года.

В пятницу, 6 марта, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение.

В четверг, 5 марта, страны ОПЕК рекомендовали углубить сделку ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя Россия и другие страны, не входящие в картель.

«Терминал» писал, серия заседаний по судьбе сделки ОПЕК+ в условиях замедления спроса на нефть в мире из-за вспышки коронавируса и стремительного падения цен начнется в среду в Вене. Альянсу предстоит определить, отвечать ли на этот вызов усилением сокращения добычи и если да, то какой объем будет достаточен для стабилизации ситуации.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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