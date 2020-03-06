Цена на нефть Brent снизилась до уровня июля 2017 года

Цены на нефть в пятницу днем обрушились после новости Reuters о том, что Россия согласна лишь на продление сделки ОПЕК+.

Об этом написал «Investing.com».

По данным на 13:42 МСК цена фьючерсов на смесь марки снизилась на 4,78% — до $47,6 за баррель, фьючерсы на нефть марки упали на 4,58%, до $43,8 за баррель.

Минимальное значение в течение дня составило $47,01 — на таких уровнях торговалась 11 июля 2017 года.

В пятницу, 6 марта, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение.

В четверг, 5 марта, страны ОПЕК рекомендовали углубить сделку ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя Россия и другие страны, не входящие в картель.

«Терминал» писал, серия заседаний по судьбе сделки ОПЕК+ в условиях замедления спроса на нефть в мире из-за вспышки коронавируса и стремительного падения цен начнется в среду в Вене. Альянсу предстоит определить, отвечать ли на этот вызов усилением сокращения добычи и если да, то какой объем будет достаточен для стабилизации ситуации.