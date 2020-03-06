Еврокомиссия представила проект закона о достижении «климатического нейтралитета» к 2050 году

Европейская комиссия представила проект закона, который призван достичь «климатического нейтралитета» к 2050 году.

Об этом пишет Энергореформа.

«Мы сегодня действуем с той целью, чтобы Европейский Союз стал к 2050 году первым континентом мира, добившимся климатического нейтралитета. Закон о климате является юридическим выражением нашей политической воли и окончательно выводит нас на путь к более устойчивому будущему», — сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления со специальным заявлением перед журналистами.

По ее словам, такой закон, который является неотъемлемой частью «Зеленого пакта для Европы», обеспечит предсказуемость и прозрачность для европейских предприятий и инвесторов.

«Кроме того, он определяет ориентиры для нашей стратегии «зеленого» экономического роста и гарантирует, что переход будет постепенным и справедливым», — отметила фон дер Ляйен.

В свою очередь заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, который затем провел пресс-конференцию с разъяснениями предложенного проекта, заявил: «С европейским законом о климате мы также показываем нашим международным партнерам, что пришло время коллективно пересмотреть в сторону повышения наш уровень мировых амбиций в преследовании наших общих целей по Парижскому соглашению (о защите климата — ЭР)».

«Этот закон позволит нам работать над достижением нашей цели методически и сконцентрированно, сохранять курс и следить за результативностью», — добавил Тиммерманс.

В коммюнике Еврокомиссии указывается, что европейский закон о климате закрепляет цель достичь к 2050 году углеродного нейтралитета, намечает путь ЕС по всем его соответствующим действиям, гарантируя тем самым определенную предсказуемость как для государственной власти, так и для предприятий и граждан.

В то же время Еврокомиссия запускает публичные консультации по будущему европейскому пакту о климате.

Выдвигая этот законопроект, Еврокомиссия предлагает сделать юридически обязывающей цель довести «нетто-эмиссию парниковых газов до нуля к 2050 году».

«Институты (Европейского) союза и государства-члены несут коллективную ответственность, чтобы на их соответствующих уровнях были приняты необходимые меры для достижения этой цели», — объясняют в Брюсселе.

Как сообщается в коммюнике, закон о климате включает «меры, предназначенные отслеживать достигнутый прогресс и корректировать действия». Предполагается, что прогресс будет оцениваться каждые пять лет в параллели с подведением мирового итога по Парижскому соглашению.

Закон также будет содержать «дорожную карту» достижения поставленной к 2050 году цели.

«Терминал» писал, премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает необходимым разработать общую с Европейским Союзом дорожную карту относительно достижения целей Европейского зеленого пакта (Green Deal).