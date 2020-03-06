Китай перестал быть крупнейшим покупателем американской нефти

Обновлено: Март 06, 2020. Тэги: , ,

Китай перестал быть крупнейшим покупателем американской нефти

Экспорт нефти из США в Китай в 2019 году снизился на 43%, до 133 тыс. баррелей в сутки (б/с) из-за торговых войн и неблагоприятных цен на топливо для Китая.

Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, пишет АНГИ.

Тренд на снижение импорта нефти из США со стороны Китая был задан еще в 2018 году, а сейчас страна продолжила следовать избранному курсу, следует из сообщения ведомства. Сократив поставки из США почти на 100 тыс. баррелей в сутки в 2019 году, Китай переместился с третьего места на седьмое среди крупнейших покупателей нефти у Соединенных Штатов.

Общий экспорт нефти США за год вырос на 45%, до почти 3 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС. Выросло и число стран — покупателей американского топлива с 41 в 2018 году до 44 в 2019 году. Больше всего нефти США экспортировали в соседнюю Канаду (15% от общего объема или 459 тыс. б/с), следом идет Южная Корея (14% или 426 тыс. б/с). Стоит отметить и более чем двукратное увеличение экспорта из США в Нидерланды — на 113%, до 281 тыс. б/с.

Одной из основных причин для такого результата в отчете называется выросшая на 11% добыча нефти в США в прошлом году. Поскольку большая часть добытой нефти оказалась легкой, а многие американские НПЗ настроены на переработку тяжелой, высокосернистой нефти, это создало стимулы для возросших поставок сырья на экспорт.

«Терминал» писал, снижение на 20% потребления нефти Китаем с начала вспышки коронавируса изменило баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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