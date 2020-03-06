Китай перестал быть крупнейшим покупателем американской нефти

Экспорт нефти из США в Китай в 2019 году снизился на 43%, до 133 тыс. баррелей в сутки (б/с) из-за торговых войн и неблагоприятных цен на топливо для Китая.

Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, пишет АНГИ.

Тренд на снижение импорта нефти из США со стороны Китая был задан еще в 2018 году, а сейчас страна продолжила следовать избранному курсу, следует из сообщения ведомства. Сократив поставки из США почти на 100 тыс. баррелей в сутки в 2019 году, Китай переместился с третьего места на седьмое среди крупнейших покупателей нефти у Соединенных Штатов.

Общий экспорт нефти США за год вырос на 45%, до почти 3 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС. Выросло и число стран — покупателей американского топлива с 41 в 2018 году до 44 в 2019 году. Больше всего нефти США экспортировали в соседнюю Канаду (15% от общего объема или 459 тыс. б/с), следом идет Южная Корея (14% или 426 тыс. б/с). Стоит отметить и более чем двукратное увеличение экспорта из США в Нидерланды — на 113%, до 281 тыс. б/с.

Одной из основных причин для такого результата в отчете называется выросшая на 11% добыча нефти в США в прошлом году. Поскольку большая часть добытой нефти оказалась легкой, а многие американские НПЗ настроены на переработку тяжелой, высокосернистой нефти, это создало стимулы для возросших поставок сырья на экспорт.

«Терминал» писал, снижение на 20% потребления нефти Китаем с начала вспышки коронавируса изменило баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.