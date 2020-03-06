Рубрика | Др. страны, Нефть

Количество нефтегазовых буровых установок в мире увеличилось в феврале

Обновлено: Март 06, 2020. Тэги: , , , , ,

Количество нефтегазовых буровых установок в мире увеличилось в феврале

Количество буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру выросло в феврале в месячном выражении на 52 единицы, или на 2,5%, до 2125 штук.

Об этом написал Прайм.

В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 181, или на 8%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении не изменился по сравнению с январем и составил 791 штуку, в Канаде — вырос на 45 штук, или на 23%, до 249 единиц.

Количество установок в Европе сократилось на 3 штуки (-2,2%), до 130 единиц. На Ближнем Востоке общее число буровых установок также сократилось на 3 штуки (-0,7%) и составило 427 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок выросло на 2 штуки, до 224 штук, в Африке — на 6 штук, или 4%, до 120 единиц. В Латинской Америке показатель вырос на 5 штук (+2,7%), до 184 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.

Ранее «Терминал» сообщал, что  Shell начала добычу на проекте Appomattox в Мексиканском заливе в США.

Автор:

(Всего статей: 17282)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: