Уряд оголосив конкурс на посаду керівника Енергоатому

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурсний відбір на посаду президента ДП «НАЕК «Енергоатом».

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

До керівника висувають десять вимог, серед яких — «глибоке розуміння та визнання принципів та цінностей корпоративного управління».

Претендент разом з документами та резюме має подати конкурсну пропозицію, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності. Вона може містити проєкт стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу.

У разі призначення на посаду керівника підприємства, учасник конкурсу повинен у річний строк з моменту такого призначення отримати визначений законодавством рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії.

У повідомленні зазначається, що відповідні документи для участі у відборі приймаються у строк 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення — тобто, до 16 березня.