Volkswagen не будет разрабатывать новые модели, работающие на природном газе

Обновлено: Март 06, 2020. Тэги: , ,

Volkswagen не будет разрабатывать новые модели, работающие на природном газе

Немецкий автомобильный концерн Фольксваген (VW) принял решение не разрабатывать новые транспортные средства, работающие на природном газе.

Об этом пишут «ЭлектроВести».

Примечательно, что данное заявление прозвучало всего через два года после публикации прогноза VW, в котором представители концерна предсказывали, что автомобили, работающие на сжатом природном газе (КПГ), смогут занять 10% европейского рынка и играть важную роль в снижении выбросов.

Теперь Volkswagen сосредоточится на разработке «чистых» электромобилей (BEV). В конце прошлого года концерн пообещал производить 1,5 млн электромобилей в год.

Разворот обусловлен как отсутствием интереса со стороны клиентов, так и новыми лимитами выбросов в ЕС. В прошлом году VW продал примерно 110000 автомобилей, работающих на КПГ по всему миру, что слишком мало, чтобы оправдать текущие инвестиции. Хотя автомобили на природном газе чище, чем традиционные авто с бензиновым двигателем, Volkswagen не продает их достаточно, чтобы сколь-нибудь существенно повлиять на общие выбросы продуктового ряда концерна. VW не собирается немедленно прекращать производство представленных на рынке моделей КПГ-машин, но не станет разрабатывать новые.

Другие альтернативные типы технологий мобильности (синтетическое топливо и водородные топливные элементы) также не имеют значительных перспектив в рамках группы VW. «В Audi есть лишь несколько незначительных исследований и предварительных разработок», — отмечает директор по развитию, член правления Фрэнк Уэлш.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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