Volkswagen не будет разрабатывать новые модели, работающие на природном газе

Немецкий автомобильный концерн Фольксваген (VW) принял решение не разрабатывать новые транспортные средства, работающие на природном газе.

Об этом пишут «ЭлектроВести».

Примечательно, что данное заявление прозвучало всего через два года после публикации прогноза VW, в котором представители концерна предсказывали, что автомобили, работающие на сжатом природном газе (КПГ), смогут занять 10% европейского рынка и играть важную роль в снижении выбросов.

Теперь Volkswagen сосредоточится на разработке «чистых» электромобилей (BEV). В конце прошлого года концерн пообещал производить 1,5 млн электромобилей в год.

Разворот обусловлен как отсутствием интереса со стороны клиентов, так и новыми лимитами выбросов в ЕС. В прошлом году VW продал примерно 110000 автомобилей, работающих на КПГ по всему миру, что слишком мало, чтобы оправдать текущие инвестиции. Хотя автомобили на природном газе чище, чем традиционные авто с бензиновым двигателем, Volkswagen не продает их достаточно, чтобы сколь-нибудь существенно повлиять на общие выбросы продуктового ряда концерна. VW не собирается немедленно прекращать производство представленных на рынке моделей КПГ-машин, но не станет разрабатывать новые.

Другие альтернативные типы технологий мобильности (синтетическое топливо и водородные топливные элементы) также не имеют значительных перспектив в рамках группы VW. «В Audi есть лишь несколько незначительных исследований и предварительных разработок», — отмечает директор по развитию, член правления Фрэнк Уэлш.