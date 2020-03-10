2020-03-10: После значительного обвала, цены на нефть начинают стабилизироваться

10 марта на азиатских рынках цены на нефть восстановились после самого большого своего падения за почти 30 лет на фоне потенциальной ценовой войны между крупнейшими производителями: Саудовской Аравией и Россией.



Американские фьючерсы на нефть марки поднялись на 6,2% до $33,05 в 11:40 вечера по восточному времени (03:40 утра по Гринвичу).

Международные фьючерсы на нефть марки подорожали на 6,8% до $36,70, пишет «Investing.com».

Вчера цены на нефть пережили историческое падение на 30%, из-за усиления напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Россией, в то время как сохраняющиеся опасения относительно распространения коронавируса продолжают влиять на настроения инвесторов.

Власти страны впервые за 20 лет хотят увеличить ежедневную норму добычи нефти на два миллиона баррелей, сообщает издание Bloomberg.

Об этом Эр-Рияд сообщил буквально через пару часов после того, как переговоры в Вене по закупкам саудовской нефти компаниями Европы, Азии и США, провалились.

Нефтедобывающая компания Saudi Aramco, принадлежащая государству, каждый месяц меняет свою ценовую политику, но цена на «чёрное золото» колеблется от одного до нескольких долларов.

7 марта, руководство компании сообщило потенциальным покупателям, что «обваливает» цены во всех регионах страны на 6-8 долларов за один баррель. Так, для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Европы нефть марки «Арабская лёгкая» будет сбываться со скидкой в восемь долларов за баррель, цена на менее качественную нефть Brent снижена на более, чем десять долларов.

Одновременно нефть российская предложена покупателем с дисконтом в два доллара за баррель по отношению к ценам саудовской нефти.

Решение властей Саудовской Аравии, как сообщает издание, может мотивировать другие государства Персидского залива к такому же шагу. Кроме обвала цен, СА сообщила ряду участников рынка нефти и нефтепродуктов о том, что готова значительно увеличить добычу нефти до максимального уровня. Ожидается, что в апреле 2020 года добыча саудовского «чёрного золота» превысит 11 миллионов баррелей в день.

Как сообщил один из менеджеров хедж-фонда сырья, в данный момент такая ситуация на рынке продажи нефти равносильна объявлению открытой войны. По мнению аналитика рынка нефти Роджера Дивана, во втором квартале текущего года человечество ожидают максимально низкие цены на сырье за последнее двадцатилетие. Произойдёт это потому, что именно 1 апреля заканчивается действие соглашения между Россией и странами, экспортирующими нефть, об ограничении её добычи. Страны добывающие сырьё для горючего пытались удержать на уровне цену на нефть, которая начала стремительно падать. Для этого им было необходимо убедить Россию сократить добычу, но этого сделать не получилось.

Читайте в «Терминале» , сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году.