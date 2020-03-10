2020-03-10: После значительного обвала, цены на нефть начинают стабилизироваться

Обновлено: Март 10, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-10: После значительного обвала, цены на нефть начинают стабилизироваться

10 марта на азиатских рынках цены на нефть восстановились после самого большого своего падения за почти 30 лет на фоне потенциальной ценовой войны между крупнейшими производителями: Саудовской Аравией и Россией.

Американские фьючерсы на  нефть марки WTI поднялись  на 6,2% до $33,05 в 11:40 вечера по восточному времени (03:40 утра по Гринвичу).

Международные фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 6,8% до $36,70, пишет «Investing.com».

Вчера цены на нефть пережили историческое падение на 30%, из-за усиления напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Россией, в то время как сохраняющиеся опасения относительно распространения коронавируса продолжают влиять на настроения инвесторов.
Власти страны впервые за 20 лет хотят увеличить ежедневную норму добычи нефти на два миллиона баррелей, сообщает издание Bloomberg.

Об этом Эр-Рияд сообщил буквально через пару часов после того, как переговоры в Вене по закупкам саудовской нефти компаниями Европы, Азии и США, провалились.
Нефтедобывающая компания Saudi Aramco, принадлежащая государству, каждый месяц меняет свою ценовую политику, но цена на «чёрное золото» колеблется от одного до нескольких долларов.
7 марта, руководство компании сообщило потенциальным покупателям, что «обваливает» цены во всех регионах страны на 6-8 долларов за один баррель. Так, для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Европы нефть марки «Арабская лёгкая» будет сбываться со скидкой в восемь долларов за баррель, цена на менее качественную нефть Brent снижена на более, чем десять долларов.
Одновременно нефть российская предложена покупателем с дисконтом в два доллара за баррель по отношению к ценам саудовской нефти.

Решение властей Саудовской Аравии, как сообщает издание, может мотивировать другие государства Персидского залива к такому же шагу. Кроме обвала цен, СА сообщила ряду участников рынка нефти и нефтепродуктов о том, что готова значительно увеличить добычу нефти до максимального уровня. Ожидается, что в апреле 2020 года добыча саудовского «чёрного золота» превысит 11 миллионов баррелей в день.
Как сообщил один из менеджеров хедж-фонда сырья, в данный момент такая ситуация на рынке продажи нефти равносильна объявлению открытой войны. По мнению аналитика рынка нефти Роджера Дивана, во втором квартале текущего года человечество ожидают максимально низкие цены на сырье за последнее двадцатилетие. Произойдёт это потому, что именно 1 апреля заканчивается действие соглашения между Россией и странами, экспортирующими нефть, об ограничении её добычи. Страны добывающие сырьё для горючего пытались удержать на уровне цену на нефть, которая начала стремительно падать. Для этого им было необходимо убедить Россию сократить добычу, но этого сделать не получилось.

Читайте в «Терминале» , сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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