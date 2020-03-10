2020-03-10: В Киевской области ДТ подешевело на 12 коп

10 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снижались слабо. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Киевской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Киевская область заняла 2-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (25,21 грн/л), Киевской (25,39 грн/л) и Черниговской (25,58 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Киевской области за день составило 0,12 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,39 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,83 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 9 февраля и составляла 26,22 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (21.45)

PRIME (21.6)

ORANGE (21.99)

Mango (21.99)

Петрол-Октан (22.5)

БРСМ-Нафта (22.94)

Chipo (23.2)

SUN OIL (23.29)

Маркет (23.45)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (23.5)

Розничные цены на ДТ на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 21,45 грн/л. до максимальных 29,09 грн/л.