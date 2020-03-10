2020-03-10: В мелком опте отмечалось слабое снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

10 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось слабое снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.0% (-1 коп/л) до 19.70 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.18% (-4 коп/л) до 20.57 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.57% (-12 коп/л) до 20.07 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.70
|-0.03
|-0.24
|-2.83
|Бензин А-95 евро
|20.57
|-0.18
|-0.46
|-2.95
|Дизельное топливо евро
|20.07
|-0.57
|2.73
|-1.78
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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