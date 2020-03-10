2020-03-10: В мелком опте отмечалось слабое снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

10 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось слабое снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.0% (-1 коп/л) до 19.70 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.18% (-4 коп/л) до 20.57 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.57% (-12 коп/л) до 20.07 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 19.70 -0.03 -0.24 -2.83 Бензин А-95 евро 20.57 -0.18 -0.46 -2.95 Дизельное топливо евро 20.07 -0.57 2.73 -1.78

Для справки:

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