Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть во 2-м и 3-м кварталах

Обновлено: Март 10, 2020. Тэги: , , , , , , ,

Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть во 2-м и 3-м кварталах

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть марки Brent до $30 за баррель во 2-м и 3-м кварталах текущего года с ранее ожидавшихся $47 и $53 за баррель на фоне начала ценовой войны на нефтяном рынке.

Прогноз цены WTI на 2-й квартал был понижен до $29 с $42,5 за баррель, на 3-й квартал — до $28 с $48,5 за баррель, пишет «Investing.com».

«Прогноз для нефтяного рынка еще более мрачный, чем в ноябре 2014 года, когда ценовая война началась в прошлый раз, поскольку (в этот раз) она совпала с заметным спадом спроса на нефть из-за коронавируса», — отмечают аналитики.

В то же время, Goldman Sachs ожидает более быстрого восстановления равновесия на рынке нефти в связи с тем, что производители сланцевой нефти и компании с высокой стоимостью добычи еще до падения нефтяных цен сталкивались с ростом стоимости капитала из-за низкой доходности акций.

Как полагают аналитики, производство сланцевой нефти сократится на 75 тыс. б/с в июле-сентябре и на 250 тыс. б/с в октябре-декабре по сравнению с предыдущим кварталом. При этом они прогнозируют дефицит на мировом нефтяном рынке начиная с 4-го квартала текущего года.

Прогноз цены Brent на 4-й квартал составляет $40 за баррель против ранее ожидавшихся $59 за баррель, WTI — $37 против $54,5 за баррель.

В 2021 году нефть Brent продолжит дорожать с $45 за баррель в 1-м квартале до $60 за баррель в 4-м квартале, цена WTI вырастет соответственно с $41 до $56, ожидают эксперты.

Goldman Sachs исходит из предположения, что страны ОПЕК+ не смогут достичь нового соглашения о сокращении добычи в ближайшие месяцы, а принятие любых ответных мер возможно только при еще большем падении цен. При этом, по мнению аналитиков, предыдущее соглашение ОПЕК+ было «несбалансированным и экономически необоснованным».

«Терминал» писал, в том, что цены на нефть снизились до рекордных за последние годы уровней нет ничего удивительного. Сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году.

Автор:

(Всего статей: 8022)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: