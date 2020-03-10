Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть во 2-м и 3-м кварталах

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть марки Brent до $30 за баррель во 2-м и 3-м кварталах текущего года с ранее ожидавшихся $47 и $53 за баррель на фоне начала ценовой войны на нефтяном рынке.

Прогноз цены на 2-й квартал был понижен до $29 с $42,5 за баррель, на 3-й квартал — до $28 с $48,5 за баррель, пишет «Investing.com».

«Прогноз для нефтяного рынка еще более мрачный, чем в ноябре 2014 года, когда ценовая война началась в прошлый раз, поскольку (в этот раз) она совпала с заметным спадом спроса на нефть из-за коронавируса», — отмечают аналитики.

В то же время, Goldman Sachs ожидает более быстрого восстановления равновесия на рынке нефти в связи с тем, что производители сланцевой нефти и компании с высокой стоимостью добычи еще до падения нефтяных цен сталкивались с ростом стоимости капитала из-за низкой доходности акций.

Как полагают аналитики, производство сланцевой нефти сократится на 75 тыс. б/с в июле-сентябре и на 250 тыс. б/с в октябре-декабре по сравнению с предыдущим кварталом. При этом они прогнозируют дефицит на мировом нефтяном рынке начиная с 4-го квартала текущего года.

Прогноз цены Brent на 4-й квартал составляет $40 за баррель против ранее ожидавшихся $59 за баррель, WTI — $37 против $54,5 за баррель.

В 2021 году продолжит дорожать с $45 за баррель в 1-м квартале до $60 за баррель в 4-м квартале, цена WTI вырастет соответственно с $41 до $56, ожидают эксперты.

Goldman Sachs исходит из предположения, что страны ОПЕК+ не смогут достичь нового соглашения о сокращении добычи в ближайшие месяцы, а принятие любых ответных мер возможно только при еще большем падении цен. При этом, по мнению аналитиков, предыдущее соглашение ОПЕК+ было «несбалансированным и экономически необоснованным».

«Терминал» писал, в том, что цены на нефть снизились до рекордных за последние годы уровней нет ничего удивительного. Сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году.

