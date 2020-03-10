Ініціатори аукціонів сформували 189 стартових позицій — УЕБ

Минулі 2 тижні ініціатори аукціонів були надзвичайно активними і сформували загалом 189 стартових позицій, 141 з яких сформували компанії на території БуОс (КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА та ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО).

На території ОЕС України електроенергію пропонували 8 компаній, серед яких ВП Енергоатом-Трейдинг, Укргідроенерго (на аукціонах відповідно до ПСО), Центренерго, ДТЕК Дніпроенерго, Нижньодністровська ГЕС та інші (на аукціонах за вільними цінами), повідомила пресслужба УЕБ.

Проте жодній з компаній, що здійснювали торгівлю в БуОс не вдалося реалізувати електроенергію, натомість дві компанії в торговій зоні ОЕС України провели декілька успішних аукціонів, за результатами яких реалізували 514047 Мвт-год. за вільними цінами.

Торгівля здійснювалась електроенергією пікового, позапікового, базового та пікового навантаження неробочого дня. Загалом реалізовано 7,25 млн. Мвт-год. електроенергії, з яких 6,7 млн. Мвт-год. – за регульованими цінами для Гарантованого покупця.

На наступному графіку зображені результати продажів за вільними цінами.

Таким чином, станом на п’ятницю, 6 березня, середньозважені ціни (в ОЕС України) складали: 1345 грн. за МВт-год. пікового навантаження, 959 грн. за МВт-год. позапікового навантаження та 1550 грн. за МВт-год. базового навантаження.

Станом на 5 березня частка атомної генерації становила 61,1%, ТЕС – 19,9%. Загалом за останні два тижні виробіток АЕС зростав, але не суттєво, ТЕС знижувався, причиною стало низький попит споживання електроенергії, тепла погода та падіння промисловості. 5 березня середньодобове виробництво електроенергії склало 17,4 ГВт, що майже на 1,4 ГВт менше ніж 27 лютого. Загалом скорочення було досягнуто за рахунок скорочення відпуску ТЕС, ВДЕ та ГЕС (загальна обсяг яких становив 4,7 ГВт, що порівняно з 27 лютого менше майже на 1,4 ГВт. із зменшенням у структурі генерації на 7 в. п.).

Протягом останніх двох тижнів ціни на РДН зберігали боковий тренд. Різнобічні щоденні коливання цін були присутні у лютому, але на початку березня середньозважені ціни були стабільними. Так, за результатами торгів на 6 березня ціна в ОЕС України склала 1358 грн., а в БуОс – 1785,68 грн., на 31% більше. Значне перевищення заявленого обсягу продажу перед заявленим обсягом купівлі є постійним останнім часом і спостерігається в обох торгових зонах. Наприклад, у торгах на 6 березня в ОЕС України незадоволений обсяг пропозиції становив 85853 МВт-год., в в БуОС – 8693,9 МВт-год. Дана ситуація допомагає втримувати відносно низькі ціни електроенергії, а швидке потепління останнього тижня очевидно ускладнило проблему перевищення пропозиції над попитом. Так, середнє значення середньозваженої ціни в ОЕС України за вказаний період становило 1256 грн./ МВт-год., в БуОС – 1758 грн./ МВт-год.

Спотові ціни у Західній Європі були загалом нестабільними та простежувався легкий тренд до зростання. Таким чином, 5 березня ціна базової електроенергії у Франції становила 33,86 євро/МВт-год., в Угорщині – 39,53 євро/МВт-год., у Польщі – 48,7 євро/МВт-год. На квітень у березні електроенергія торгувалась по цінах в діапазоні 29-42 євро/мегават. Ф’ючерсні контракти на квітень впали в ціні. Попит на електроенергію знижується, однією з причин є швидке підвищення температури.

Ціни на електроенергію на європейських хабах, євро/МВт.г

За останні два тижні відбулося близько 180 тендерів із закупівлі електроенергії бюджетними установами. Загалом з топ 20 найбільших тендерів закуплено електроенергії на суму 306 млн. грн. Коливання ціни були яскраво виражені, особливо в найбільших тендерах. Але загалом середня ціна склала 1,87 грн./кВт.год (з урахуванням ПДВ та доставки до споживача). Найбільший контракт отримала компанія ТОВ «Електро — ресурс». Вона поставить Попоснянському районному водоканалу 49,4 млн. кВт.год. електроенергії за початковою ціною 1,50 грн./кВт.год. Ціни коливалися у діапазоні від 1,20 до 3,11 грн. за кВт. год.