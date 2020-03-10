Кабмин займется поиском инвесторов для приватизации «Центрэнерго» вместе с госшахтами – премьер

Кабинет министров Украины займется поиском инвесторов для приватизации энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго» одним пакетом с рядом государственных шахт.

Об этом передает Энергореформа со ссылкой на сообщение премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля.

«Если мы говорим о возможной приватизации «Центрэнерго», то мы говорим о комплексной приватизации шахт и «Центрэнерго». Это вертикальная интеграция, это взаимозависимые предприятия, их надо рассматривать вместе», – сказал он в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» 6 марта.

Шмыгаль также подтвердил смену правительством главы «Центрэнерго», которая сейчас блокируется в судах.

Как сообщала Энергореформа, президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею приватизации «Центрэнерго» вместе с неприбыльными угольными шахтами в ходе совещания работников угольной отрасли в конце февраля. Он поручил найти сильных игроков в угольной отрасли, готовых вкладывать средства в модернизацию шахт и добычу угля.

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко прогнозирует проведение конкурса по продаже «Центрэнерго» в конце 2020 года.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что Хозяйственный суд Киева разблокировал процесс приватизации «Центрэнерго».