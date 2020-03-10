Кабмин займется поиском инвесторов для приватизации «Центрэнерго» вместе с госшахтами – премьер

Обновлено: Март 10, 2020. Тэги: , , , , ,

Кабмин займется поиском инвесторов для приватизации «Центрэнерго» вместе с госшахтами – премьер

Кабинет министров Украины займется поиском инвесторов для приватизации энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго» одним пакетом с рядом государственных шахт.

Об этом передает Энергореформа со ссылкой на сообщение премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля.

«Если мы говорим о возможной приватизации «Центрэнерго», то мы говорим о комплексной приватизации шахт и «Центрэнерго». Это вертикальная интеграция, это взаимозависимые предприятия, их надо рассматривать вместе», – сказал он в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» 6 марта.

Шмыгаль также подтвердил смену правительством главы «Центрэнерго», которая сейчас блокируется в судах.

Как сообщала Энергореформа, президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею приватизации «Центрэнерго» вместе с неприбыльными угольными шахтами в ходе совещания работников угольной отрасли в конце февраля. Он поручил найти сильных игроков в угольной отрасли, готовых вкладывать средства в модернизацию шахт и добычу угля.

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко прогнозирует проведение конкурса по продаже «Центрэнерго» в конце 2020 года.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что Хозяйственный суд Киева разблокировал процесс приватизации «Центрэнерго».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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