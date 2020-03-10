Рівень роздрібних цін на нафтопродукти має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування — АМКУ

Антимонопольний комітет України буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

Така зява опубликована на офіційному порталі відомства.

Вчора ціни на нафту зазнали найсильнішого обвалу з 1991 року – на 30%. Зрозуміло, що очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС не доводиться – адже між сирою нафтою і автомобільним баком є сила-силенна ланок – транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо. Однак і практика негайного підвищення цін на бензин у випадку подорожчання нафти і дуже повільного зниження цін після здешевлення сировини теж має місце. І не лише в Україні – найкрупніші конкурентні відомства світу теж борються з такими проявами.

Адже ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування.

Нагадаємо, що минулого грудня, після отримання рекомендацій АМКУ, найбільші учасники ринку торгівлі нафтопродуктами вже знижували ціни на бензини та дизпаливо. Однак Комітет змушений був розпочати поглиблене дослідження цього ринку, оскільки не побачив достатнього обґрунтування встановлених на АЗС цін. Дослідження наразі триває.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, шо АМКУ підозрює Нафтогаз у «зловживаннях при визначенні цін» на газ для потреб населення з 1 листопада 2018 року.