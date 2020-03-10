Рівень роздрібних цін на нафтопродукти має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування — АМКУ

Обновлено: Март 10, 2020. Тэги: , , , ,

Рівень роздрібних цін на нафтопродукти має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування — АМКУ

Антимонопольний комітет України буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

Така зява опубликована на офіційному порталі відомства.

Вчора ціни на нафту зазнали найсильнішого обвалу з 1991 року – на 30%. Зрозуміло, що очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС не доводиться – адже між сирою нафтою і автомобільним баком є сила-силенна ланок – транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо. Однак і практика негайного підвищення цін на бензин у випадку подорожчання нафти і дуже повільного зниження цін після здешевлення сировини теж має місце. І не лише в Україні – найкрупніші конкурентні відомства світу теж борються з такими проявами.

Адже ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування.

Нагадаємо, що минулого грудня, після отримання рекомендацій АМКУ, найбільші учасники ринку торгівлі нафтопродуктами вже знижували ціни на бензини та дизпаливо. Однак Комітет змушений був розпочати поглиблене дослідження цього ринку, оскільки не побачив достатнього обґрунтування встановлених на АЗС цін. Дослідження наразі триває.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, шо АМКУ підозрює Нафтогаз у «зловживаннях при визначенні цін» на газ для потреб населення з 1 листопада 2018 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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