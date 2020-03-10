Украинская энергосистема работает без трех атомных блоков

На утро 10 марта в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.

Об этом сообщило УНН со ссылкой на пресс-службу НАЭК «Энергоатом».

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 82-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 79-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 472-е сутки среднего планового ремонта.

За предыдущие сутки АЭС выработано 244,40 млн кВт-ч электроэнергии, что несколько больше, чем сутками ранее.

«9 марта атомными станциями выработано 244,40 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 17,76 млн кВт-ч электроэнергии», — говорится в сообщении.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 3 640 МВт, РАЭС — 2570 МВт, ЮУАЭС — 2 930 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС — в пределах нормы.

Ранее «Терминал» писал о том, что, по заключению МАГАТЭ, к эксплуатации новой АЭС готова Беларусь. Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго — в 2021-м.

