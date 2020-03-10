В украинских хранилищах осталось почти 16 миллиардов кубов газа

Газа в хранилищах на 69% больше, чем в это же время в прошлом году.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября 2019 года) сократились на 27,4% — до 15,8 млрд кубометров, что на 69,3% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (9,33 млрд куб. м).

Накануне отопительного сезона «Терминал» писал о том, что запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли рекордных за последние девять лет объемов.