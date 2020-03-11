2020-03-11: Цены на черное золото незначительно повысились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром изменились в цене до 37,92 доллара за баррель, второй день подряд после обвала в понедельник.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,88%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 34,67 доллара за баррель, прибавив 0,90%.

Цены на нефть растут в среду в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики США, однако на настроения участников рынка влияет неопределенность, связанная со сроками и масштабами этих мер, пишет «Investing.com».

Белый дом и Конгресс во вторник активно обсуждали меры по поддержке экономики США и снижения налоговой нагрузки на граждан. Однако детали и сроки объявления этих мер пока неизвестны, и одни эти шаги, говорят эксперты, вряд ли смогут изменить ситуацию на рынках.

На этом фоне перешли к росту цены на , и вновь стала снижаться доходность 10-летних Treasury. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 2,2%.

Стоимость майских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 7:45 мск в среду составляла $38,41 за баррель, что на $1,19 (3,2%) выше уровня предыдущей сессии. По итогам торгов 10 марта стоимость Brent выросла на $2,86 (8,32%) — до $37,22 за баррель.

Фьючерсы на на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,85 (2,47%) — до $35,21 за баррель. Вчера фьючерс на WTI подскочил на $3,23 (10,38%) — до $34,36 за баррель.

Цены на нефть отыграли примерно половину падения, которое произошло в понедельник после того как Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco (SE: ) нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) — это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.