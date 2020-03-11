2020-03-11: Цены на черное золото незначительно повысились

Обновлено: Март 11, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-11: Цены на черное золото незначительно повысились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром изменились в цене до 37,92 доллара за баррель, второй день подряд после обвала в понедельник.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на  данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,88%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 34,67 доллара за баррель, прибавив 0,90%.

Цены на нефть растут в среду в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики США, однако на настроения участников рынка влияет неопределенность, связанная со сроками и масштабами этих мер, пишет «Investing.com».

Белый дом и Конгресс во вторник активно обсуждали меры по поддержке экономики США и снижения налоговой нагрузки на граждан. Однако детали и сроки объявления этих мер пока неизвестны, и одни эти шаги, говорят эксперты, вряд ли смогут изменить ситуацию на рынках.

На этом фоне перешли к росту цены на золото, и вновь стала снижаться доходность 10-летних Treasury. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 2,2%.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:45 мск в среду составляла $38,41 за баррель, что на $1,19 (3,2%) выше уровня предыдущей сессии. По итогам торгов 10 марта стоимость Brent выросла на $2,86 (8,32%) — до $37,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,85 (2,47%) — до $35,21 за баррель. Вчера фьючерс на WTI подскочил на $3,23 (10,38%) — до $34,36 за баррель.

Цены на нефть отыграли примерно половину падения, которое произошло в понедельник после того как Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco (SE:2222) нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) — это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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