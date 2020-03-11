2020-03-11: Днепропетровская область лидирует в снижении цен на СУГ

11 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Днепропетровской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Днепропетровская область заняла 7-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10,24 грн/л), Житомирской (10,39 грн/л) и Винницкой (10,51 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Днепропетровской области за день составило 0,14 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,71 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 1,14 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 10 февраля и составляла 11,85 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- AMIC (9.99)
- Нефтек (9.99)
- ANP (10.13)
- SUN OIL (10.2)
- Юкон (10.25)
- Rubix (10.25)
- Укрнафта (10.31)
- Авиас Плюс (10.33)
- GLUSCO (10.35)
- SKY (10.45)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 9,75 грн/л. до максимальных 11,79 грн/л.