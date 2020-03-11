2020-03-11: Днепропетровская область лидирует в снижении цен на СУГ

11 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Днепропетровской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Днепропетровская область заняла 7-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10,24 грн/л), Житомирской (10,39 грн/л) и Винницкой (10,51 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Днепропетровской области за день составило 0,14 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,71 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,14 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 10 февраля и составляла 11,85 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

AMIC (9.99)

Нефтек (9.99)

ANP (10.13)

SUN OIL (10.2)

Юкон (10.25)

Rubix (10.25)

Укрнафта (10.31)

Авиас Плюс (10.33)

GLUSCO (10.35)

SKY (10.45)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 9,75 грн/л. до максимальных 11,79 грн/л.