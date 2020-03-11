2020-03-11: Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 11 марта 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.23 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.76 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.90 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 11 марта 2020 г. немного подешевел на 0.1% (-1.0 коп/л) до 10.95 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.23
|20.00
|-0.04
|-0.15
|Бензин А-95 евро
|26.76
|21.00
|-0.04
|-0.14
|Дизельное топливо Евро
|25.90
|21.00
|-0.04
|-0.30
|Сжиженный газ
|10.95
|8.95
|-0.09
|-0.42
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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