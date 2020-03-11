2020-03-11: Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 11 марта 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.23 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.76 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.90 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 11 марта 2020 г. немного подешевел на 0.1% (-1.0 коп/л) до 10.95 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.23 20.00 -0.04 -0.15 Бензин А-95 евро 26.76 21.00 -0.04 -0.14 Дизельное топливо Евро 25.90 21.00 -0.04 -0.30 Сжиженный газ 10.95 8.95 -0.09 -0.42

Для справки:

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