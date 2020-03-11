Ирак планирует снизить цены на нефть для потребителей в апреле

Обновлено: Март 11, 2020. Тэги: , ,

Ирак планирует снизить цены на нефть для потребителей в апреле

Ирак вслед за Саудовской Аравией планирует снизить цены на нефть для потребителей в апреле. Также страна хочет увеличить экспорт.

Об этом сообщает АНГИ.

Официальные цены на нефть сорта Basrah Light для покупателей в Азии с поставкой в апреле снижены на $5 за баррель. Это на $6 за баррель меньше, чем была снижена цена марки Arab Medium Grade, сопоставимой ссортом Саудовской Аравии. Ирак также снизил цены для Европы и США, тоже меньше, чем Саудовская Аравия.

«Любая ценовая война за получение крупнейшей доли на рынке не отвечает интересам стран-производителей», — отметил представитель иракского министерства нефти Асима Джихада.

Ирак пытается объединить позиции производителей нефти, чтобы достичь соглашения по стабилизации и восстановлению баланса на рынке.

Иракская компания по экспорту нефти Somo планирует увеличить экспорт нефти в апреле, сообщает АНГИ. Объем поставок компании из южного порта Басра и по трубопроводу через Турцию вырастет минимум до 3,6 млн баррелей в сутки, максимум до 3,7 млн баррелей в сутки.

Ближневосточные производители нефти продают основной объем по долгосрочным контрактам, устанавливая официальные цены, чтобы потребители сразу знали, сколько они заплатят за будущие поставки.

Другие страны Персидского залива часто отталкиваются от цен Saudi Aramcо, выставляя цены на собственные поставки.

Кувейт, еще один член ОПЕК, вероятно, опубликует свои официальные цены в среду и может последовать той же тенденции к снижению.

«Терминал» писал, Ирак вслед за Саудовской Аравией планирует снизить цены на нефть для потребителей в апреле, а также увеличить экспорт. Официальные цены на нефть сорта Basrah Light для покупателей в Азии с поставкой в апреле снижены на $5 за баррель.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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