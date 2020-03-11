У Полтаві розпочався міжнародний форум з підвищення ефективності видобутку вуглеводнів

Форум проходить у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», участь у ньому взяли понад 180 представників від 50 компаній з України, Білорусі, Казахстану та Німеччини.
Про це повідомили «Нивини Полтавщіни».
За словами організаторів, зібрання має стати майданчиком для започаткування та розвитку нових проєктів, обміну досвідом та визначення стратегічних напрямів розвитку галузі.
У рамках зібрання відбулася презентація безпілотних літальних апаратів, які використовуються у галузі.
Також в університеті відкрили найсучасніший в Україні навчальний центр з буровими тренажерами-симуляторами за стандартами IWCF.
Ранее «Терминал» писал о том, что, по словам Президента, американских инвесторов могут заинтересовать добыча энергоносителей в Украине