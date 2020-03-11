В феврале ПАО «Донбассэнерго» выплатило в бюджет в два раза больше, чем в прошлом году

За февраль 2020 г. ПАО «Донбассэнерго» было перечислено в государственный и местные бюджеты налогов и других обязательных платежей в сумме 144,2 млн грн, что более чем вдвое превышает соответствующий показатель 2019 г. (65,6 млн грн компания перечислила в феврале 2019 г.).

Об этом сообщается на сайте компании «Донбассэнерго».

В частности, в госбюджет, по предварительным данным, было перечислено 143,9 млн грн (НДС, экологический налог, сбор за специальное использование водных ресурсов, другие налоги общегосударственного уровня), в местный бюджет Донецкой области – 0,3 млн грн (земельный налог, налог на недвижимое имущество и др.).

Экологический налог, 55 % от суммы которого получает местный бюджет, за февраль текущего года уплачен в размере 52,3 млн грн. Этот налог является основным источником финансирования мер, направленных на рациональное использование природных ресурсов, защиту окружающей среды, минимизацию негативного влияния от хозяйственной деятельности.

Также «Донбассэнерго» как производитель электрической энергии перечислило 12,8 млн грн акцизного налога, который составляет 3,2 % из каждой 1 грн/кВт*ч произведенной электрической энергии.

Ранее в «Терминал» писал о том, что Донбассэнерго в 2019г перечислило в бюджеты более 700 млн грн.