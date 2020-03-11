В феврале ПАО «Донбассэнерго» выплатило в бюджет в два раза больше, чем в прошлом году

Обновлено: Март 11, 2020. Тэги: , ,

В феврале ПАО «Донбассэнерго» выплатило в бюджет в два раза больше, чем в прошлом году

За февраль 2020 г. ПАО «Донбассэнерго» было перечислено в государственный и местные бюджеты налогов и других обязательных платежей в сумме 144,2 млн грн, что более чем вдвое превышает соответствующий показатель 2019 г. (65,6 млн грн компания перечислила в феврале 2019 г.).

Об этом сообщается на  сайте компании «Донбассэнерго».

В частности, в госбюджет, по предварительным данным, было перечислено 143,9 млн грн (НДС, экологический налог, сбор за специальное использование водных ресурсов, другие налоги общегосударственного уровня), в местный бюджет Донецкой области – 0,3 млн грн (земельный налог, налог на недвижимое имущество и др.).

Экологический налог, 55 % от суммы которого получает местный бюджет, за февраль текущего года уплачен в размере 52,3 млн грн. Этот налог является основным источником финансирования мер, направленных на рациональное использование природных ресурсов, защиту окружающей среды, минимизацию негативного влияния от хозяйственной деятельности.

Также «Донбассэнерго» как производитель электрической энергии перечислило 12,8 млн грн акцизного налога, который составляет 3,2 % из каждой 1 грн/кВт*ч произведенной электрической энергии.

Ранее в «Терминал» писал о том, что Донбассэнерго в 2019г перечислило в бюджеты более 700 млн грн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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