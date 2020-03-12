2020-03-12: Мировые цены на нефть снова снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром снизились в цене до 34,26 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,27%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 21,62 доллара за баррель, потеряв 1,33%.

В четверг на рынках Азии цены на нефть обрушились после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила коронавирус пандемией, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки упали на 5,5% до $31,15 в 12:01 ночи по восточному времени (04:01 утра по Гринвичу). Международные фьючерсы на нефть марки также упали на 5,5% до $33,82.

Президент Дональд Трамп объявил, что на месяц будут запрещены все поездки из Европы в США для борьбы со вспышкой коронавируса. Он также призвал Конгресс реализовать немедленные налоговые льготы на заработную плату, но не сообщил конкретных подробностей.

Между тем запасы сырой нефти в США выросли намного больше, чем ожидалось на прошлой неделе, как указало в среду Управление энергетической информации (EIA).

В сообщении EIA говорится, что запасы нефти выросли на 7,7 млн баррелей за неделю, завершившуюся 6 марта. Это меньше по сравнению с ожиданиями прибавки в 2,3 млн баррелей, согласно прогнозам, составленным Investing.com.

Запасы бензина снизились на 5 млн баррелей по сравнению с прогнозами падения примерно на 2,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 6,4 млн баррелей вместо ожидаемых 1,9 млн баррелей.