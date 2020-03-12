2020-03-12: Мировые цены на нефть снова снизились

Обновлено: Март 12, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-12: Мировые цены на нефть снова снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром снизились в цене до 34,26 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,27%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 21,62 доллара за баррель, потеряв 1,33%.

В четверг на рынках Азии цены на нефть обрушились после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила коронавирус пандемией, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 5,5% до $31,15 в 12:01 ночи по восточному времени (04:01 утра по Гринвичу). Международные фьючерсы на нефть марки Brent также упали на 5,5% до $33,82.

Президент Дональд Трамп объявил, что на месяц будут запрещены все поездки из Европы в США для борьбы со вспышкой коронавируса. Он также призвал Конгресс реализовать немедленные налоговые льготы на заработную плату, но не сообщил конкретных подробностей.

Между тем запасы сырой нефти в США выросли намного больше, чем ожидалось на прошлой неделе, как указало в среду Управление энергетической информации (EIA).

В сообщении EIA говорится, что запасы нефти выросли на 7,7 млн баррелей за неделю, завершившуюся 6 марта. Это меньше по сравнению с ожиданиями прибавки в 2,3 млн баррелей, согласно прогнозам, составленным Investing.com.

Запасы бензина снизились на 5 млн баррелей по сравнению с прогнозами падения примерно на 2,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 6,4 млн баррелей вместо ожидаемых 1,9 млн баррелей.

Автор:

(Всего статей: 17290)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: