2020-03-12: В мелком опте цены на бензины и ДТ снизились, а в рознице остались на месте

12 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.90% (-18 коп/л) до 19.38 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.69% (-14 коп/л) до 20.30 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.84% (-17 коп/л) до 19.84 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.38
|-0.90
|-1.95
|-3.90
|Бензин А-95 евро
|20.30
|-0.69
|-1.68
|-3.50
|Дизельное топливо евро
|19.84
|-0.84
|-0.31
|-1.64
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 марта 2020 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.22 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.75 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.20% (-5.0 коп/л) до 25.85 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 марта 2020 г. немного подорожал на 0.0% (0.0 коп/л) до 10.95 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.22
|20.00
|-0.02
|-0.09
|Бензин А-95 евро
|26.75
|21.00
|-0.03
|-0.09
|Дизельное топливо Евро
|25.85
|20.89
|-0.20
|-0.38
|Сжиженный газ
|10.95
|8.95
|0.03
|-0.25
Для справки:
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