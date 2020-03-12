«Донбасенерго» переводить працівників своїх структурних підрозділів

Обновлено: Март 12, 2020. Тэги: , , , ,

«Донбасенерго» переводить працівників своїх структурних підрозділів
ПАТ «Донбасенерго» переводить працівників своїх структурних підрозділів (Старобешівська ТЕС, «Донбасенергоналадка», «Електроремонт» та «Донбасенергоспецремонт») в іншу місцевість з окупованої території.

Про це повідомили на сайті ПАТ «Донбасенерго».

«Шановні колеги! Повідомляємо вас про переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством та зміну істотних умов праці», — йдеться в оголошенні для працівників «Донбасенерго», які перебувають у відпустці у зв’язку з проведеням АТО (ООС) на території Донеччини.

В оголошенні вказують, що таким працівникам необхідно повідомити за вказаними номерами телефонів або електронними адресами про прийняте ними рішення.

«При цьому ПАТ «Донбасенерго» попереджає, що відсутність повідомлення від кожного працівника, вказаного в наказі, про згоду/незгоду з переведенням на роботу в іншу місцевість разом з підприємством і новими умовами праці буде сприйматися як відмова від продовження роботи у вищевказаних структурних одиницях», — уточнено в оголошенні.

У наказах «Донбасенерго» вказано, що з 10 квітня 2020 року робочі міста для працівників структурних підрозділів будуть тепер знаходитися в місті Миколаївка Донецької області по вул. Січових Стрільців, буд. 9 (де розташована Слов’янська ТЕС). У разі отримання відмови працівника про переведення його в іншу місцевість буде організовано його звільнення, йдеться у цьому наказі.

«Термінал» писав, ПАТ «Донбасенерго» заявляє про неприпустимість покладання на теплову генерацію відповідальності за маніпуляції на ринку й нагадує, що з вересня 2019 р. компанія неодноразово порушувала питання недосконалості чинних Правил ринку та Правил РДН/ВДР, а також відкрито пропонувала реальні механізми, спрямовані на недопущення подібних маніпуляцій на ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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