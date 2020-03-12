ПАТ «Донбасенерго» переводить працівників своїх структурних підрозділів (Старобешівська ТЕС, «Донбасенергоналадка», «Електроремонт» та «Донбасенергоспецремонт») в іншу місцевість з окупованої території.

Про це повідомили на сайті ПАТ «Донбасенерго».

«Шановні колеги! Повідомляємо вас про переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством та зміну істотних умов праці», — йдеться в оголошенні для працівників «Донбасенерго», які перебувають у відпустці у зв’язку з проведеням АТО (ООС) на території Донеччини.

В оголошенні вказують, що таким працівникам необхідно повідомити за вказаними номерами телефонів або електронними адресами про прийняте ними рішення.

«При цьому ПАТ «Донбасенерго» попереджає, що відсутність повідомлення від кожного працівника, вказаного в наказі, про згоду/незгоду з переведенням на роботу в іншу місцевість разом з підприємством і новими умовами праці буде сприйматися як відмова від продовження роботи у вищевказаних структурних одиницях», — уточнено в оголошенні.

У наказах «Донбасенерго» вказано, що з 10 квітня 2020 року робочі міста для працівників структурних підрозділів будуть тепер знаходитися в місті Миколаївка Донецької області по вул. Січових Стрільців, буд. 9 (де розташована Слов’янська ТЕС). У разі отримання відмови працівника про переведення його в іншу місцевість буде організовано його звільнення, йдеться у цьому наказі.

«Термінал» писав, ПАТ «Донбасенерго» заявляє про неприпустимість покладання на теплову генерацію відповідальності за маніпуляції на ринку й нагадує, що з вересня 2019 р. компанія неодноразово порушувала питання недосконалості чинних Правил ринку та Правил РДН/ВДР, а також відкрито пропонувала реальні механізми, спрямовані на недопущення подібних маніпуляцій на ринку.