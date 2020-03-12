Гарантований покупець оплачує «зелену» електроенергію січня

Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує розрахунки з виробниками електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).
Про це повідомила пресслужба компанії.
За електроенергію, згенеровану у січні, сплачено 373 млн грн.
Всього за електроенергію січня «Гарантований покупець» сплатив відновлювальній генерації 1,9 млрд грн. Рівень розрахунків за січень 2020 року – 93%.
Зазначимо, що натепер розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень 2020 року наразі не затверджено.