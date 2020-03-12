Рубрика | Компании, Украина

Нацбанк готовий викупити у «Нафтогазу» газпромівські долари

Обновлено: Март 12, 2020. Тэги: ,

Нацбанк готовий викупити у «Нафтогазу» газпромівські долари

Національний банк розраховує, що гроші, які «Газпром» виплатив «Нафтогазу» наприкінці минулого року, та які наразі лежать на його рахунках, будуть продані, а регулятор викупить їх у поповнення своїх резервів.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, інформує Depo.ua.

«Більшість коштів, які отримав «Нафтогаз» в кінці минулого року, ще не продані. Ми розраховуємо, що ці кошти будуть продані після того, як буде затверджено аудиторський звіт і буде прийнято рішення щодо розподілу дивідентів. Безумовно ми розраховуємо, що ці кошти поповнять золотовалютні резерви», – сказав Чурій.

Нагауємо, що «Термінал» раніше повідомляв про те, що Олена Зеркаль стала радником голови правління Нафтогазу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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