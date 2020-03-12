Нацбанк готовий викупити у «Нафтогазу» газпромівські долари

Національний банк розраховує, що гроші, які «Газпром» виплатив «Нафтогазу» наприкінці минулого року, та які наразі лежать на його рахунках, будуть продані, а регулятор викупить їх у поповнення своїх резервів.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, інформує Depo.ua.

«Більшість коштів, які отримав «Нафтогаз» в кінці минулого року, ще не продані. Ми розраховуємо, що ці кошти будуть продані після того, як буде затверджено аудиторський звіт і буде прийнято рішення щодо розподілу дивідентів. Безумовно ми розраховуємо, що ці кошти поповнять золотовалютні резерви», – сказав Чурій.

Нагауємо, що «Термінал» раніше повідомляв про те, що Олена Зеркаль стала радником голови правління Нафтогазу.