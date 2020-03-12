Оператор ГТС України отримав акредитацію для торгівлі на УЕБ

Обновлено: Март 12, 2020. Тэги: , , ,

Оператор ГТС України отримав акредитацію для торгівлі на УЕБ

ТОВ «Оператор ГТС України» отримав акредитацію на Українській енергетичній біржі для участі в електронних біржових торгах природним газом. Даний крок зроблено в напрямку спільної роботи по створенню конкурентного ринку природного газу відповідно до європейських норм.

Про це йдеться на сайті біржі.

В Україні вже рік працює ринок добового балансування природного газу, але так і не було створено економічних стимулів, які б мотивували учасників ринку балансувати свої портфоліо самостійно без врегулювання Оператором ГТС. Регламент ЄС №312 та Кодекс ГТС передбачає функціонування торгової платформи біржі, що інтегрована з інформаційною платформою оператора ГТС та на якій учасники ринку протягом газової доби продають та купують газ для врегулювання своїх добових небалансів. Учасником таких торгів має виступати і Оператор ГТС з метою забезпечення високої ліквідності ринку та формування ринкових цін, які стануть основою для розрахунку плати за добовий небаланс (маржинальних цін).

Єдиною нормативною перепоною, що відділяє український ринок газу від моделі роботи європейський ринків лишаються законодавчі обмеження щодо здійснення закупівель оператором ГТС. Українська енергетична біржа підтримує прийняття законопроекту №3176 про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі природного газу, який надасть можливість Оператору ГТС виконувати вимоги Кодексу ГТС і здійснювати закупівлю газу для потреб балансування на біржі. Даний законопроект підтримує і Оператор ГТС, про що повідомляє на своїй сторінці. Є всі підстави сподіватися, що спільні кроки Верховної Ради, НКРЕКП, Оператора ГТС та біржі найближчим часом дозволять запустити повноцінну роботу ринку добового балансування.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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