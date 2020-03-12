Скандал вокруг доклада МАГАТЭ об отказе Ирана допустить инспекторов не розгорелся

В МАГАТЭ по итогам обсуждения доклада по Ирану не стали драматизировать ситуацию вокруг не допуска инспекторов на два старых объекта.

Об этом заявил постпред РФ при организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет Прайм.

«Расчеты антииранских кругов раздуть скандал вокруг доклада МАГАТЭ об отказе Ирана допустить инспекторов на две старые площадки не оправдались. Большинство членов Совета Управляющих не усмотрели здесь рисков распространения и призвали Секретариат и Тегеран продолжить консультации», — написал Ульянов в Twitter по итогам встречи Совета управляющих.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в беседе с РИА Новости призвал воздержаться от спекуляций по поводу последнего доклада МАГАТЭ по Ирану. Он подчеркнул, что Иран остается «наиболее прозрачным в плане его ядерной деятельности государством». При этом российская сторона не раз отмечала, что сотрудничество Ирана и агентства сохраняется «даже в условиях давления, угроз и шантажа» со стороны США, которые вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.