Скандал вокруг доклада МАГАТЭ об отказе Ирана допустить инспекторов не розгорелся

Обновлено: Март 12, 2020. Тэги: , ,

Скандал вокруг доклада МАГАТЭ об отказе Ирана допустить инспекторов не розгорелся

В МАГАТЭ по итогам обсуждения доклада по Ирану не стали драматизировать ситуацию вокруг не допуска инспекторов на два старых объекта.

Об этом заявил постпред РФ при организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет Прайм.

«Расчеты антииранских кругов раздуть скандал вокруг доклада МАГАТЭ об отказе Ирана допустить инспекторов на две старые площадки не оправдались. Большинство членов Совета Управляющих не усмотрели здесь рисков распространения и призвали Секретариат и Тегеран продолжить консультации», — написал Ульянов в Twitter по итогам встречи Совета управляющих.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в беседе с РИА Новости призвал воздержаться от спекуляций по поводу последнего доклада МАГАТЭ по Ирану. Он подчеркнул, что Иран остается «наиболее прозрачным в плане его ядерной деятельности государством». При этом российская сторона не раз отмечала, что сотрудничество Ирана и агентства сохраняется «даже в условиях давления, угроз и шантажа» со стороны США, которые вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Автор:

(Всего статей: 8039)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: