Стало известно, сколько газа украинская ГТС прокачала в феврале

Обновлено: Март 12, 2020. Тэги: , ,

Стало известно, сколько газа украинская ГТС прокачала в феврале

Через украинскую газотранспортную систему в феврале 2020 года транзитом прошло 3,9 млрд куб. м природного газа. Это на 47% меньше объема за аналогичный месяц прошлого года и на 56% больше показателя января 2020 года.

Об этом сообщило Сегодня со ссылкой на компанию «Оператор ГТС».

Всего с начала 2020 года через ГТС транзитом прокачали 6,5 млрд куб. м природного газа, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита российского газа из были полностью оплачены «Газпромом» в соответствии с новой транзитной сделкой в расчете 65 млрд куб. м в год (или 0,178 млрд куб. в сутки).

В западном направлении с начала 2020 года прокачано 5,5 млрд куб. м газа, что на 48% меньше прошлогоднего показателя за этот же период: в Польшу – 0,5 млрд куб. м (-9%), в Словакии – 4 млрд куб. м (-52%), в Венгрии – 1 млрд куб. м (-39%).

Ранее «Терминал» писал о том, что ОГТСУ получил от России предоплату за транзит газа за март.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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