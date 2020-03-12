Стало известно, сколько газа украинская ГТС прокачала в феврале

Через украинскую газотранспортную систему в феврале 2020 года транзитом прошло 3,9 млрд куб. м природного газа. Это на 47% меньше объема за аналогичный месяц прошлого года и на 56% больше показателя января 2020 года.

Об этом сообщило Сегодня со ссылкой на компанию «Оператор ГТС».

Всего с начала 2020 года через ГТС транзитом прокачали 6,5 млрд куб. м природного газа, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита российского газа из были полностью оплачены «Газпромом» в соответствии с новой транзитной сделкой в расчете 65 млрд куб. м в год (или 0,178 млрд куб. в сутки).

В западном направлении с начала 2020 года прокачано 5,5 млрд куб. м газа, что на 48% меньше прошлогоднего показателя за этот же период: в Польшу – 0,5 млрд куб. м (-9%), в Словакии – 4 млрд куб. м (-52%), в Венгрии – 1 млрд куб. м (-39%).

Ранее «Терминал» писал о том, что ОГТСУ получил от России предоплату за транзит газа за март.