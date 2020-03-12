Украине осенью не придется покупать импортный газ — АО «Укргаздобыча»

Значительные остатки газа в хранилищах Украины будут серьезно влиять на формирование цены на газ в 2020 году. Есть вероятность, что Украина будет потреблять именно тот объем газа, который добывает, следовательно, его не придется покупать.

Об этом во время V Международного отраслевого форума рассказал заместитель генерального директора по финансам АО «Укргаздобыча» Евгений Паленка, передает Kosatka.Media.

Паленка напомнил, что в Украине, как и в Европе, все хранилища переполнены, потребление на 20-30% меньше, чем планировали.

«По прогнозам, которые мы имеем сегодня, Украина уже в марте-апреле будет потреблять тот объем газа, который добывает. У нас не будет необходимости в выкачке газа из газохранилищ в марте-апреле. И здесь есть хорошая новость – нам не нужно будет закупать импортный газ летом и осенью для прохождения зимы следующего года. То есть, не будет нагрузки на гривну, а не будет влияния на торговый баланс Украины», – пояснил Паленка.

«Но для работников газовой отрасли это означает, что можно ожидать очень низкие цены на газ летом, и надо делать очень осторожное прогнозирование по цене на газ на следующую зиму», — подытожил он.

Ранее «Терминал» писал о том, что в украинских хранилищах осталось почти 16 миллиардов кубов газа.